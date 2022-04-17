АШАН Україна відновив популярну онлайн-послугу у партнерстві з Новою Поштою

17 апреля 2022, 16:50

Гіпермаркети АШАН Україна продовжують активно працювати в Україні. Мережа також закуповує за кордоном продукти, яких на даний момент немає в Україні та надає можливість створювати онлайн-замовлення товарів. Доставку здійснює “Нова Пошта”.

При замовленні товарів на суму від 300 грн, покупцям безкоштовно доставляють їх у відділення або поштомат “Нової Пошти”. Час доставки залежить від регіону і може тривати близько 3-4 днів. Від кожного замовлення покупець отримує кешбек на бонусну карту.



Онлайн-доставка є зручним інструментом з точки зору логістики покупця та дозволяє замовити товари, які не є доступними в інших гіпермаркетах країни, або в такі регіони, де Ашан не представлений фізичними магазинами.

В Ашан Україна уже з'явилися імпортні товари швидкого приготування, крупи, макарони, вівсяні пластівці, гігієнічні засоби з Польщі. У магазинах мережі також можна купити рис, борошно, макаронні вироби та товари для тварин з Румунії.

Минулого тижня отримали перші товари з Угорщини, зокрема, дріжджі, що так важливо напередодні Великодня, та засоби гігієни. На полицях магазинів вже є паштети та м‘ясні консерви з Чехії. Очікують на поставку м'ясних та рибних консервів з інших країн Європи. Потреба у цих товарах зараз одна із найбільших. Вона не покрита ані для населення, ані для військових. Нині компанія оформляє необхідну документацію і найближчим часом завезе велику партію консерв із ЄС.

Ще у перші тижні війни комапанія терміново підписала контракти з трьома країнами присутності Ашан для імпорту товарів, яких на даний момент неможливо закупити в Україні. Це - Польща, Румунія та Угорщина. Європейські та українські команди Ашан працюють разом, ведуть перемовини із європейськими постачальниками, аби ті виготовили продукцію збільшеними об‘ємами, щоб покрити потреби України.