Безкоштовне повернення товарів, які не підійшли - новий сервіс від Нова пошта

28 марта 2023, 12:45

Відтепер покупці можуть безкоштовно повернути товар продавцю, який не підійшов, протягом 14 днів після отримання посилки у Новій пошті.



Новий сервіс називається «Легке повернення». Це швидка та безкоштовна послуга для повернення товару або частини товарів із замовлення продавцю протягом 14 днів після отримання посилки. Нова пошта здійснює лише доставку, тому перед відправленням посилки покупцю обов’язково потрібно зв’язатися із продавцем, домовитися про повернення товару та коштів.



Сервіс «Легке повернення» доступний тільки у мобільному додатку та онлайн-кабінеті. Повернути безкоштовно можна документи або посилки до 30 кг. Для повернення вантажних відправлень діють звичайні тарифи.

Як скористатись сервісом:• увійти до розділу «Мої відправлення» та обрати отриману посилку із товаром, який потрібно повернути;• у рядку «Керувати посилкою» вибрати сервіс «Легке повернення»;• зазначити причину повернення товару із запропонованого переліку,і все — експрес-накладна на повернення створена. Зверніть увагу, що ви не можете у ній змінити адресу повернення та ім’я отримувача.Після цього запакуйте відправлення та відправте товар на вказану адресу отримувача із відділення, поштомату або кур’єром. Доставка безкоштовна, втім за виклик кур’єра треба зробити доплату.Сервіс «Легке повернення» може бути недоступним, якщо за посилкою були замовлені послуги «Переадресація», «Повернення» або продавець заблокував таку можливість. Деякі товари не підлягають поверненню згідно із законодавством — наприклад, ліки, білизна тощо.Також зверніть увагу, що послуга «Легке повернення» не включає повернення коштів за товар, який не підійшов. Для узгодження процедури повернення коштів потрібно зв’язатися напряму з продавцем.