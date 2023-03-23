Нова пошта запустила оновлений "Сейф-сервіс" у мобільному додатку

23 марта 2023, 14:45

Відтепер покупцю не потрібно робити 100-200 грн передплати на карту продавця, а продавець отримує безкоштовну зворотну доставку у разі відмови від товару.



Онлайн-покупка через «Сейф-сервіс» здійснюється виключно через мобільний додаток Нової пошти, у якому покупець отримує повідомлення із номером накладної та можливістю сплатити замовлення. Після оплати товару в додатку кошти не йдуть одразу на рахунок продавця, а резервуються. Таким чином, покупець має можливість оглянути посилку у відділенні та уникає ризику із передплатою незнайомим продавцям на карту. І тільки після того, як він оглянув і забрав посилку, кошти перераховуються продавцю на картку. При цьому дані платіжних карток для обох сторін залишаються конфіденційними. Якщо товар не підійшов, і покупець відмовився від посилки, то вона повертається назад до продавця безкоштовно, а гроші за товар автоматично повертаються покупцеві.

Для продавців «Сейф-сервіс» безкоштовний, а покупець сплачує комісію за грошовий переказ. До кінця травня акційна вартість сервісу складає 20 гривень, незалежно від вартості посилки.Як скористатися «Сейф-сервісом»:1. Продавець самостійно створює експрес-накладну у мобільному додатку Нової пошти.2. У розділі Додаткові послуги продавець обирає та натискає Сейф-сервіс.3. Щойно буде створена експрес-накладна, покупець отримує push-повідомлення з її номером. Він має 2 доби, щоб сплатити замовлення через мобільний додаток Нової пошти.4. Щойно посилка прибуде у відділення, покупець її оглядає і приймає рішення про покупку. Якщо забирає замовлення – за 30 хвилин кошти за товар перераховуються на картку продавця. У разі відмови від посилки, вона повертається безкоштовно продавцю, а вартість товару і комісія за грошовий переказ повертаються покупцю на рахунок.Посилка, оформлена через «Сейф-сервіс», може зберігатися у відділенні п’ять днів. На шостий день вона автоматично повернеться до відправника, кошти – покупцю, а угоду буде скасованою. "Сейф-сервіс" надає фінтех-компанія НоваПей, що входить до групи компаній Нової пошти.«Ми оновили цей сервіс, зберегли його простоту у використанні та залишили єдиний канал для платежів і комунікації – мобільний додаток. Тобто зараз все інформування продавця та покупця щодо перебігу онлайн-покупки, оплата замовлення відбуваються в найбільш захищеному каналі – в мобільному додатку Нової пошти. І це додає нам впевненості, що Сейф-сервіс буде безпечним і корисним для продавців і покупців», – зазначає СЕО НоваПей Андрій Кривошапко.