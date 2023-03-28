У додатку Мій Київстар можна змінити тариф на контрактний завдяки сервісу Дія

28 марта 2023, 11:45

Абоненти передплати тепер можуть перейти на контрактну форму обслуговування та обрати вигідний тариф постоплати через додаток "Мій Київстар".

Ідентифікація абонента здійснюється за допомогою мобільного додатку Дія чи Системи BankID НБУ.



З 2021 року в магазинах Київстар можна використовувати документи в додатку Дія для оформлення безпечного та вигідного контрактного обслуговування. Відтепер для переходу на контрактну форму обслуговування абоненту достатньо виконати кілька простих кроків:



• мати цифрові документи в Дія, або рахунок в одному із банків – учасників Системи BankID НБУ;

• обрати в мобільному додатку "Мій Київстар" доступний контрактний тариф та натиснути "Підключити з ідентифікацією";

• вибрати опцію "Скористаюсь ДІЯ/BankID НБУ";

• підписати аплікаційну форму графічним підписом та дочекатись повідомлення про зміну тарифу.

Контрактна форма обслуговування дає абоненту більше переваг у порівнянні із передплатою. Наприклад, мобільний номер стає більш захищеним від шахраїв, оскільки реєстрація відбувається за паспортом користувача та всі зміни з номером та SIM може робити лише власник із документом, що засвідчує особу.

"В умовах війни, через постійний стрес, люди частіше стають жертвами шахраїв. Щоб захистити номери телефонів наших абонентів, ми в Київстар значно спрощуємо перехід на контрактні тарифи. Віднині здійснити безпечний перехід можна в додатку Мій Київстар. Наразі, вже близько 2 мільйонів абонентів Київстар користуються обслуговуванням за контрактом. Ми переконані, що завдяки можливості онлайн підключення їх стане значно більше." – прокоментувала Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстар.

Абоненти, які обрали контрактне обслуговування, також можуть підключити до свого особового рахунку своїх близьких, і оплачувати послуги зв´язку всієї родини. Крім того, тарифи контрактого обслуговування мають більше послуг. Зокрема, абонентам доступні дві послуги "Суперсила" у контрактних тарифних планах замість однієї у передплатних тарифах.

Плата за тариф зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця. Тобто контрактний абонент може поповнювати рахунок та оплачувати послуги тоді, коли йому це зручно. А щоб абоненти завжди залишались на зв’язку – діє кредитна програма.

Нагадаємо, що мобільний додаток "Мій Київстар" — це персональний кишеньковий помічник для керування власним номером, аналізом витрат та обсягом послуг за номером, тощо. Завдяки додатку можна не тільки поповнювати рахунок без комісії, а й отримувати вигідні пропозиції від партнерів та бонуси від Київстар, а тепер ще й для переходу на контракту форму обслуговування.