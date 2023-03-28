28 марта 2023, 11:45

У додатку Мій Київстар можна змінити тариф на контрактний завдяки сервісу Дія

Абоненти передплати  тепер можуть перейти на контрактну форму обслуговування та обрати вигідний тариф постоплати через додаток "Мій Київстар".

Ідентифікація абонента здійснюється за допомогою мобільного додатку Дія чи Системи BankID НБУ.

З 2021 року в магазинах Київстар можна використовувати документи в додатку Дія для оформлення безпечного та вигідного контрактного обслуговування. Відтепер для переходу на контрактну форму обслуговування абоненту достатньо виконати кілька простих кроків:

•    мати цифрові документи в Дія, або рахунок в одному із банків – учасників Системи BankID НБУ; 
•    обрати в мобільному додатку "Мій Київстар" доступний контрактний тариф та натиснути "Підключити з ідентифікацією";
•    вибрати опцію "Скористаюсь ДІЯ/BankID НБУ";
•    підписати аплікаційну форму графічним підписом та дочекатись повідомлення про зміну тарифу.

Контрактна форма обслуговування дає абоненту більше переваг у порівнянні із передплатою. Наприклад, мобільний номер стає більш захищеним від шахраїв, оскільки реєстрація відбувається за паспортом користувача та всі зміни з номером та SIM може робити лише власник із документом, що засвідчує особу.

"В умовах війни, через постійний стрес, люди частіше стають жертвами шахраїв. Щоб захистити номери телефонів наших абонентів, ми в Київстар значно спрощуємо перехід на контрактні тарифи. Віднині здійснити безпечний перехід можна в додатку Мій Київстар. Наразі, вже близько 2 мільйонів абонентів Київстар користуються обслуговуванням за контрактом. Ми переконані, що завдяки можливості онлайн підключення їх стане значно більше."  – прокоментувала Тетяна Лукинюк, директорка з розвитку продуктів на масовому ринку Київстар.

Абоненти, які обрали контрактне обслуговування, також можуть підключити до свого особового рахунку своїх близьких, і  оплачувати послуги зв´язку всієї родини. Крім того, тарифи контрактого обслуговування мають більше послуг. Зокрема, абонентам доступні дві послуги "Суперсила" у контрактних тарифних планах замість однієї у передплатних тарифах.

Плата за тариф зніматиметься щодня рівними частинами впродовж календарного місяця. Тобто контрактний абонент може поповнювати рахунок та оплачувати послуги тоді, коли йому це зручно. А щоб абоненти завжди залишались на зв’язку – діє кредитна програма.

Нагадаємо, що мобільний додаток "Мій Київстар" — це персональний кишеньковий помічник для керування власним номером, аналізом витрат та обсягом послуг за номером, тощо. Завдяки додатку  можна не тільки поповнювати рахунок без комісії, а й отримувати вигідні пропозиції від партнерів та бонуси від Київстар, а тепер ще й для переходу на контракту форму обслуговування.


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