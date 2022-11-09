Київстар у партнерстві із мережею "Сільпо" оголосили про нову акцію

9 ноября 2022, 15:15

Абоненти передплати Київстар мають можливість підключити до свого основного тарифу Суперсилу від Сільпо та отримувати у 15 разів більше балів на улюблені товари впродовж 14 днів у програмі лояльності «Власний рахунок» від мережі супермаркетів Сільпо.



Взяти участь в акції можуть всі абоненти передплати, які підключать Суперсилу від Сільпо до свого основного тарифу*. Клієнти, які вже користуються Суперсилою у своєму тарифі від Київстар, можуть додатково підключити Суперсилу від Сільпо та користуватись обома відразу.

Обрати Суперсилу від Сільпо можна в додатку Мій Київстар, зателефонувавши на короткий номер 500 або ввівши код *500*32#. Після її активації на номер абонента надійде SMS-повідомлення з персональним посиланням до додатку «Сільпо».



Аби отримати бажані бали абонент повинен мати додаток «Сільпо» або завантажити його на свій смартфон. Додаток «Сільпо» - кишеньковий помічник, який відстежує знижки, анонсує про персональні пропозиції, бонуси та бали якими можна скористатись, відсканувавши QR-code «Власний рахунок» на касі, оплачувати покупки через додаток та керувати витратами на продукти за попередніми чеками, що зберігаються в додатку.



У програмі лояльності «Власний рахунок» додатку Сільпо, з моменту активації акції, кожен абонент може тричі змінити перелік улюблених товарів, та отримувати при їх покупці додаткові бали впродовж 14 днів. Екстра бали на улюблений товар додаватимуться не залежно від кількості покупок та товарів у чеку.

Період проведення акції з 01 листопада 2022 року по 31 січня 2023 року включно.



Нагадаємо, що Суперсили від Київстар – безоплатні додаткові сервіси, які можна вибрати для доповнення основного пакета послуг у тарифі в залежності від потреб кожного абонента. До них увійшли, наприклад, Домашній Інтернет та Київстар ТБ, Роумінг та додаткові 5 Гб мобільного інтернету та багато інших. А ще, український оператор пропонує своїм абонентам, окрім Суперсил, різноманітні партнерські сервіси та акції, які відповідають потребам клієнтів та допомагають заощаджувати кошти.