Абоненти Київстар заощадять при купівлі тарифів передплати онлайн

5 декабря 2022, 17:45

Київстар дає можливість абонентам отримати бонуси при купівлі стартового пакету з новою 4G SIM-картою в онлайн-магазині мобільного оператора.

Завдяки спеціальній пропозиції «Онлайн дешевше» клієнти можуть одержати на бонусний рахунок до 145 бонусів залежно від обраного тарифного плану.



До кінця 2022 року скористатися спеціальною пропозицією можуть всі клієнти компанії, які хочуть підключити один з тарифів передплати: LOVE UA На максимум, LOVE UA Без меж або регіональний LOVE UA. Отримані бонуси можна використати під час наступної сплати за тариф або на інші послуги зв’язку. Під час оформлення замовлення на сайті у клієнтів буде можливість вибрати один із 10 запропонованих номерів.

Для отримання бонусів необхідно:

• Ознайомитись з умовами акції, обрати номер та підключити тариф на сторінці https://kv.st/aO6

• Заповнити необхідні дані для доставки (вона безкоштовна та здійснюється через Нову пошту або кур’єром)

• Оплатити покупку



Нагадаємо, інтернет-магазин Київстар працює з 2015 року. Сьогодні на сайті представлено більше 200 моделей смартфонів та інших девайсів, які відповідають всім актуальним потребам користувачів в Україні.



Зазначимо, що з 24 лютого 2022 року значно зросла кількість замовлень eSIM нашими співвітчизниками, що вимушено покинули країну з лютого 2022. Із січня 2022 кількість підключень нових абонентів через інтернет-магазин збільшилась у п’ять разів і наразі перевищує 17 тис. Найбільше замовлень eSIM було здійснено в Німеччину – більше 4 тисяч. В той час як у Польщу було замовлено 1,5 тисячі SIM-карт.









