Технологія VoLTE доступна для абонентів передплати Київстар

22 ноября 2022, 13:45

Київстар розпочав підключення послуги для дзвінків через 4G - Voice-over-LTE абонентів передплати.

Компанія прогнозує, що вже в першому кварталі 2023 року понад 2 млн абонентів будуть телефонувати із використанням даної технології.



Київстар буде підключати абонентів передплати поступово. Оператор планує проводити автоматичну активацію послуги. З 2021 року технологія стала доступна для близько 300 тисяч контрактних абонентів. Зараз в мережі Київстар VoLTE працює для понад 100 моделей смартфонів таких виробників, як: Apple, Samsung, Huawei та XIAOMI.



З урахуванням перших хвиль підключень абонентів передплати можливість користуватись перевагами новітньої технології мають вже майже 500 тисяч абонентів.

Аби отримати можливість користуватись перевагами технології необхідно переконатись, що:

• ваш смартфон підтримує VoLTE у мережі Київстар;

• у вас USIM-картка, яка підтримує роботу в 4G;

• ви користуєтесь 4G-інтернетом та знаходитесь в зоні покриття мережі.



Якщо абонент відповідає усім зазначеним вимогам - необхідно дочекатися SMS-підтвердження від оператора про успішну активацію VoLTE за вашим номером.



Нагадаємо, що VoLTE дозволяє абонентам навіть під час дзвінка користуватись швидкісним мобільним інтернетом. Можна одночасно розмовляти та використовувати додатки в смартфоні, або шукати необхідну інформацію в інтернеті, без додаткових списань з рахунку та плати за трафік.



Як, правило користуватись можливостями VoLTE абоненти можуть без додаткових налаштувань, проте в деяких моделях телефонів необхідно аби користувач вручну обрав мережу LTE у меню смартфона. Згідно з оцінками наших користувачів на базі опитувань Customer Satisfaction Index (CSI), технологія VoLTE значно випереджає інші за якістю: 84% абонентів помічають позитивні зміни у користування технологією VoLTE в порівнянні із попередніми.