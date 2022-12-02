Київстар пропонує клієнтам накопичувати бонуси для заправки авто

2 декабря 2022, 13:15

Київстар продовжує активну співпрацю із партнерами, задля того щоб абоненти мали якомога більше можливостей користуватись різноманітними послугами та бонусами, і їх життя стало більш комфортним у цей складний для країни час.

Тепер абоненти передплати Київстар, можуть отримати додаткові бонуси при заправці повного баку якісним пальним від WOG.

Для того, щоб взяти участь в акції, необхідно користуватись мобільним додатком Мій Київстар або завантажити його на свій смартфон та авторизуватися. На головному екрані сервісу Мій Київстар абоненти отримають унікальний промокод, який необхідно активувати у додатку PRIDE від WOG.

Після активації, абонент при заправці до повного баку отримає бонуси на рахунок програми лояльності PRIDE. Наприклад, якщо ви заправите пальним Mustang 100 на 50 літрів , то отримаєте бонусами 175 грн.

Абоненти можуть не обмежувати себе у кількості заправок, оскільки розмір бонусу залежить від виду пального:

• ДП Євро5, Газ – 1.50 грн/л

• А-95 Євро5 – 2,0 грн/л

• ДП Mustang+ – 3,0 грн/л

• Mustang 100, Mustang 95 – 3,5 грн/л

Нараховані бонуси можна буде використати при наступних покупках на АЗК WOG.

Акція діє з 22 листопада 2022 до 22 березня 2023 включно.

Нагадаємо, що абоненти Київстар мають можливість користуватись послугами від наших партнерів підключивши Суперсилу до свого тарифу. Суперсили – додаткові сервіси, які можна вибрати для доповнення основного пакета послуг у тарифі в залежності від потреб кожного абонента. Підключити додатково Суперсилу до свого тарифу абоненти можуть на сайті або через додаток Мій Київстар.