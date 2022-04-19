Київстар скасовує тарифікацію інтернету в застосунках для навчання та роботи

19 апреля 2022, 11:45

За ініціативи Міністерства освіти і науки України Київстар скасовує тарифікацію мобільного інтернету в популярних застосунках для відеодзвінків у абонентів передплати.

«Ми обов’язково переможемо у війні, але вже зараз потрібно поступово повертатися до повноцінного життя. Адаптація та підтримка дітей є чи не найважливішим та найвідповідальнішим завданням не лише батьків та вчителів, але й усього суспільства. Тому Київстар одразу відгукнувся на пропозицію МОН зробити застосунки, які транслюватимуть онлайн-уроки безоплатно, аби навчання, опанування нового фаху та робота онлайн були ще доступнішими для наших клієнтів», – прокоментувала директорка з розвитку продуктів на масовому ринку «Київстар» Тетяна Лукинюк.

Київстар не зніматиме мегабайти з рахунків абонентів передплати за користування відеозастосунками: Zoom, Microsoft Teams, Google Meet та Google Classroom.

«Наперекір воєнним діям на території України, заклади освіти продовжують здійснювати навчання у регіонах, в яких дозволяє безпекова ситуація. Крім того, створено Всеукраїнський розклад, функціонує Всеукраїнська школа онлайн, а також українські телеканали транслюють уроки для 5-11 класів у межах проєкту “Навчання без меж”. Для забезпечення ще кращих умов для навчання та роботи онлайн МОН ініціювало безкоштовне використання мобільних застосунків, через які здійснюється доступ до освітнього процесу. Вдячний усім організаціям та установам за співпрацю», – зазначив Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Послуга «Знання без меж» діє у більшості тарифів Київстар та дозволяє користуватися популярними освітніми застосунками без додаткової тарифікації. Серед них Wikipedia, Coursera, Prometheus, Всеукраїнська школа онлайн тощо. Також зауважимо, що мобільний інтернет у додатках для відеодзвінків та інших сервісів не тарифікуватиметься на території України та при умові використання одного із цих застосунків на мобільному телефоні.

МОН звернулося й до інших мобільних операторів з аналогічним проханням й очікує на позитивну відповідь.