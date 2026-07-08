Ірландія скасовує безплатне навчання в коледжах для нових студентів з України

8 июля 2026, 14:15

Із 2026/2027 навчального року нові українські студенти зі статусом тимчасового захисту більше не зможуть користуватися спеціальною програмою оплати навчання, яка діяла з 2022 року.

Натомість вони подаватимуться на загальні державні програми підтримки, які доступні для всіх студентів в Ірландії. Для отримання допомоги потрібно відповідати встановленим критеріям, зокрема вимогам щодо тривалості проживання в країні.Для українців, які вже навчаються за чинною схемою, негайних змін не передбачено — їхню підтримку переглядатимуть окремо.