Дурову в РФ предъявили обвинение в содействии терроризму

30 июля 2026, 10:45

Основателю Telegram Дурову в РФ предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности, начата процедура его объявления в международный розыск.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В заявлении говорится, что администрация мессенджера не удалила каналы, чаты и боты, «активно используемые спецслужбами Украины для подготовки терактов и массовых убийств в России».«Сотрудники спецслужб Украины под видом девушек знакомились через Telegram-сервис "Дайвинчик" с российскими парнями и обманом втягивали их в террористическую деятельность. С июля 2025-го в 16 регионах России задержали 46 молодых пользователей "Дайвинчика", по заданию спецслужб Украины нападавших на полицейских и совершавших поджоги», - отмечается в сообщении.