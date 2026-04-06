Дуров о блокировке Telegram в РФ: результаты аналогичны с ситуацией в Иране

6 апреля 2026, 15:15

Основатель Telegram Дуров заявил, что несмотря на блокировку мессенджера в РФ, 65 млн россиян продолжают им пользоваться ежедневно через VPN, а более 50 млн отправляют сообщения каждый день.

По его словам, результаты этих попыток оказались аналогичны ситуации в Иране, где Telegram там был заблокирован несколько лет назад: иранское правительство надеялось на массовое внедрение своих приложений для осуществления контроля за сообщениями, однако вместо этого получило массовое использование VPN.«Теперь к 50 миллионам участников "Цифрового сопротивления" в Иране присоединились еще более 50 миллионов в России», - подчеркнул Дуров, отметив, что руководство платформы продолжит адаптироваться, делая трафик Telegram более сложным для обнаружения и блокировки.