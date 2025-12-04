В Иране обсуждают возможность разблокировки Telegram

4 декабря 2025, 10:45

Председатель парламента Ирана Галибаф заявил, что считает блокировку соцсетей в спокойное время ошибкой.

По его словам, иранские власти изучают возможность разблокировки Telegram в стране, сейчас уже идет обсуждение по этому поводу. «Блокировка во время кризисов, войны, происшествий и даже в определенной степени отключение интернета, как это было во время 12-днейвной войны, естественно - и так во всем мире», - пояснил Галибаф, добавив, что блокировку соцсетей в Иране в той форме, в которой она существует в настоящий момент, он считает ошибкой.Telegram был заблокирован в Иране по решению суда в апреле 2018 г., судебные органы сослались на жалобы со стороны граждан и несоблюдение мессенджером законодательства Ирана. Несмотря на подобное решение, Telegram остался популярен в Иране не только среди местного населения, использующего для обхода блокировки VPN, но и в государственных органах власти.