Telegram співпрацює із Роскомнадзором і ФСБ – СБУ

1 апреля 2024, 14:45

"СБУ відстежує, де знаходяться сервери Telegram. Є висока ймовірність, що вони – на території РФ. Друга проблема Telegram – його власник і розробники є громадянами РФ. Третя – ми бачимо чітку співпрацю Telegram із роскомнадзором і ФСБ. Коли потрібно ФСБ заблокувати будь-який канал на території РФ, Telegram виконує ці вказівки моментально", - розповів представник Департаменту контррозвідувального захисту у сфері інформаційної безпеки СБУ Олександр Мельниченко.

Він додав, що іноді частину з них вдається заблокувати, але Telegram не прислуховується до прохань України, як до прохань РФ.