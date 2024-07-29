29 июля 2024, 14:15

"Роскомнадзор" жалуется, что YouTube не уважает РФ

В "Роскомнадзоре" пожаловались, что количество блокировок YouTube российских каналов только растет, пишет "коммерсантъ".



Всего заблокировано более 200 российских каналов. "Роскомнадзор" направил 10 июля директору головного офиса Google очередное требование о разблокировке, но ответа не получил.



"Многочисленные нарушения нашего законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube", — заявили в "Роскомнадзоре".

