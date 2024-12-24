Россиянам хотят ограничить звонки из-за границы

24 декабря 2024, 14:15

Минцифры РФ и Роскомнадзор обсуждают возможность ограничить звонки через мессенджеры.

На данный момент рассматривается два сценария: блокировка звонков только из-за границы или полный запрет на звонки.Российские власти объясняют это необходимостью борьбы с мошенниками. По подсчетам «Медиазоны», с 13 по 22 декабря россияне устроили 34 поджога из-за телефонных мошенников.Российская власть изо всех сил пытается изолировать россиян от информации из-за рубежа. В стране практически не работает YouTube, и вскоре та же судьба ждет WhatsApp.