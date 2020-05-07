YouTube-канал ТСН набрал 2 млн подписчиков

7 мая 2020, 11:15

На YouTube-канал ТСН подписалось 2 млн пользователей. ТСН есть самым популярным среди всех украинских новостных YouTube-каналов, и по количеству подписчиков является одним из лидеров среди 45 YouTube-каналов 1+1 media.

Профиль службы новостей был создан на видеохостинге в 2012 году. Сегодня на канале представлены полные версии всех выпусков ТСН, ТСН.Тиждень, а также отдельные сюжеты из выпусков, которые регулярно обновляются. В целом YouTube-канал ТСН насчитывает на данный момент почти 153 тыс. видео.

Достижением команды ТСН за март 2020 стал и вывод сайта ТСН.ua на второе место среди новостных сайтов по охвату пользователей, согласно данных интернет-исследовательской компании Gemius.

Популярна также страница ТСН в Instagram, которая насчитывает около 500 тыс. фолловеров, а Telegram-канал ТСН читают 50 тыс. подписчиков.

«Команда TСН.ua ежедневно прилагает очень много усилий, чтобы наши зрители, читатели, подписчики получали свежие и качественные новости на любой удобной платформе и в любое время. Такие показатели − лучшее признание для всей команды, ведь это значит, что нам доверяют, а для нас доверие зрителя − это высшая ценность. Поэтому благодарим читателей сайта и зрителей YouTube-канала ТСН, что выбирают нас», − говорит Светлана Панюшкина, руководитель проекта TSN.ua

По случаю достижений канала ТСН на YouTube, команда подготовила необычный сюрприз − среди подписчиков и зрителей канала, кто примет участие в конкурсе, состоится розыгрыш брендированной продукции и экскурсий в студии службы новостей и news room. После карантина зрители смогут узнать, как создаются новости и увидеть, как работает телевизионная команда ТСН и редакция новостного сайта.

























