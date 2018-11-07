ТСН запустила выпуски новостей в вертикальном формате для мобильных

7 ноября 2018, 11:45

Телевизионная служба новостей канала 1+1 первой на украинском рынке запустила выпуски новостей в вертикальном формате.

Он адаптирован для полноэкранного режима любого мобильного устройства и позволяет пользователям комфортно просматривать новости со смартфонов.

Сейчас выпуски в новом формате выходят в тестовом режиме на трех страницах ТСН в социальных сетях - в Facebook, Instagram и YouTube. Ежедневно в 22.00 корреспондент ТСН Иван Гребенюк рассказывает о самых интересных событиях дня в Украине и мире.

«Мы всегда стремимся быть ближе к своему зрителю, следим за мировыми трендами и стараемся первыми внедрять их на украинском рынке. Согласно статистике, более 60% нашей онлайн-аудитории потребляет контент ТСН с мобильных устройств, поэтому выход на рынок вертикального телевидения для нас является логичным и последовательным шагом, - комментирует Сергей Попов, директор департамента новостей «1+1 медиа». - После первого выпуска мы получили много положительных отзывов, и в то же время мы открыты для конструктивной критики, чтобы усовершенствовать этот проект и сделать его более удобным и доступным».

В ближайшее время команда ТСН планирует увеличить количество «вертикальных» выпусков в сутки и вести их в прямом эфире. Первый выпуск можно посмотреть по ссылке.

Напомним, ТСН.ua является лидером среди новостников в социальных сетях. В частности, в Facebook на сайт подписано 1,1 млн пользователей, в YouTube - более 760 тысяч, а в Instagram аккаунт новостийщика пересек отметку в 100 тысяч фолловеров.





