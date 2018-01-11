ТСН.ua стал самым популярным информационным сайтом декабря

11 января 2018, 10:45

По итогам декабря TSN.ua продемонстрировал наибольший охват среди украинских новостных ресурсов.

Согласно данным исследования, которое обнародовал Kantar TNS CMeter, в декабре 2017 сайт ТСН.ua вошел в ТОП-25 самых популярных сайтов в Украине и стал первым в рейтинге среди информационных ресурсов. В частности, охват сайта ТСН.ua в декабре составил 19.4%, в свою очередь, в ноябре этот показатель был на уровне 18.85%.



"В прошлом году мы сделали ставку на видео и уникальный контент на сайте. Рост нашей аудитории доказал, что это решение было правильным, и мы продолжим развивать эти направления и в этом году", - отметил главный редактор сайта Константин Войтенко.

В 2017 году ТСН.ua показал значительный прирост охвата аудитории в Интернете. ТСН.ua стабильно входит в ТОП-25 самых популярных сайтов среди украинцев.

Ежемесячно около 3.5 миллионов уникальных посетителей узнают новости именно из ТСН.ua. Более 60% из них делают это через мобильные устройства.

Кроме того, ТСН.ua является лидером среди новостников в социальных сетях. В частности, в Facebook на сайт подписано около 940 тысяч пользователей, в Twitter почти миллион.

Напомним, в ноябре 2017 новостной ресурс ТСН.ua запустил онлайн-вещание в Facebook - ТСНLive.







