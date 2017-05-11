Самым популярным сайтом украинцев в апреле был Google

11 мая 2017, 11:45

Изменения, произошедшие в прошлом месяце с тройкой лидеров по охвату похоже остаются трендом, Youtube.com в апреле не сдал позиции Вконтакте и остался на втором месте, уступая только Google.com + Google.com.ua, такие данные Kantar TNS CMeter.

Снижение же охватов наблюдается у Mail.ru, Facebook.com, Olx.ua. Традиционно Prom.ua (-1 пункт) и Rozetka.com (+1 пункт) обменялись местами, не смотря на падения охватов обоих сайтов.

Украинцы также очень переживали за погодные условия перед майскими праздниками, что увеличило охват погодных сайтов и подняло Gismeteo.com на 5 позиций (+ 4,2%).

А полный ТОП-25 выглядит следующим образом: