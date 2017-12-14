Что украинцы делали в Интернете в 2017 году

14 декабря 2017, 14:14

Для чего украинские пользователи используют Интернет? Их поведение не отступает от глобальных тенденций. Итак:

Как ведут себя украинцы возрастом от 16 лет на просторах Интернета?

Компания KANTAR TNS по заказу Google провела глобальное исследование, посвященное особенностям поведения интернет-пользователей.

В чем его суть? Компания изучила, как ведут себя украинцы возрастом от 16 лет на просторах Интернета. В том числе, сравнили их поведение с пользователями из 63 стран мира.

И вот какие получились результаты. Так, 66% украинцев регулярно пользуются Всемирной паутиной для личных целей. Это меньше глобального показателя, который находится на уровне 82%. Активней всего находятся в Сети люди 25-34 лет и 35-44 лет. Как видим, не только молодежь постоянно сидит в Интернете.

На одного украинского пользователя возрастом от 16 до 44 лет приходится 2 и более гаджетов с доступом к Сети.

Какими же устройствами больше всего пользуются в Украине?

41% пользователей предпочитает смартфон. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 6%;34% предпочитают ноутбуки;7% — смарт ТВ.

Помимо этих устройств, люди активно используют смарт-часы, нетбуки, электронные книги и многое другое, чтобы заходить в Интернет.

Как бы не развивались технологии, пока самым популярным гаджетом для пользования Интернетом остается смартфон. Целых 28% украинцев отдает ему предпочтение.

Для чего украинские пользователи используют Интернет? Их поведение не отступает от глобальных тенденций. Итак:

82% развлекаются;

74% ищут информацию в сети;

38% работают в режиме онлайн;

22% размещают онлайн-контент;

27% показывают другим, как что-то сделать.

Самыми популярными онлайн-активностями являются: использование поисковых систем (91%), социальных сетей (83%) и просмотр видео онлайн (84%).

Хотя бы раз в месяц украинцы ищут информацию о товарах и услугах (55% пользователей), используют карты для определения местоположения или составление маршрута (40% пользователей), и делают покупки в Интернете (28% пользователей).

В Украине исследование проводили в период с 1 апреля по 30 июня 2017 года в формате персонального интервью, выборка - 1000 респондентов в возрасте 16+. Также во время исследования Connected Consumer Study, проведенного KANTAR TNS, опросили респондентов с более чем 63 стран мира.