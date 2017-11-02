Рейтинг популярных сайтов за октябрь 2017

2 ноября 2017, 14:33

Youtube.com и Facebook.com наращивают аудиторию, оставляя остальные веб-сайты без шансов попасть в первую тройку лидеров, такие данные Kantar TNS CMeter за октябрь.

Значительный рост в октябре показывает украинский, и не только, e-commerce. Так, Rozetka.com.ua выросла почти на 7%, Prom.ua без малого на 4%, а у Aliexpress.com охват вырос на 2%.

Под осенний рост также попали охваты некоторых новостных сайтов, так Tsn.ua вырос более чем на 2%, а 24tv.ua почти на 4%.

Меньше повезло в этом месяце Yandex.ua, уменьшение охвата на 3% сместило его с 12 на 16 место.



Охват Vk.com уже пережил пик падения и остается достаточно стабильным. Ok.ru закрывают первую ТОП-25 популярных сайтов.