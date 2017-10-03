Рейтинг популярных сайтов за сентябрь 2017 - vk.com уже не в ТОП-10

3 октября 2017, 14:15

Vk.com (32,36%) покинули первую десятку популярных сайтов среди украинцев в сентябре, об этом свидетельствуют данные Kantar TNS CMeter.

Тем не менее, каждый 3 украинец по-прежнему посещает эту соц.сеть.

Стабилизировались охваты у Facebook.com, за ним прочно закрепилась третья позиция рейтинга. Из запрещенных сайтов, значимый рост в этом месяце показывает Yandex.ua.

Также, увеличение охвата наблюдается у Wikipedia.org, которая благодаря этому переместилась с 6 позиции и в сентябре закрывает первый ТОП-5.

Полный сентябрьский ТОП-25 популярных сайтов выглядит следующим образом: