Рейтинг популярных сайтов за февраль 2018

2 марта 2018, 14:15

Последний месяц зимы не сильно поменял картину ТОП 25 популярных сайтов, оставив первые 3 места за Google.com, Youtube.com и Facebook.com, такие данные исследования desktop-интернет пользователей Kantar TNS CMeter.

Падения охватов наблюдаются у Wikipedia.org, Rozetka.com.ua, Aliexpress.com, Kinokrad.co, а также, несмотря на приближающуюся весну, у Gismeteo.ua.

Февраль чаще всего является сезоном карантинов, эпидемий гриппа и участившихся болезней, что в этом году вывело сайт Tabletki.ua на 18 место. Прирост охватов также наблюдается у Prom.ua и Segodnya.ua.

Полный топ-25 выглядит следующим образом: