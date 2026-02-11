Київстар купує Tabletki.ua

11 февраля 2026, 14:45

У Київстар зазначають, що угода з Tabletki.ua стане продовженням інвестицій в eHealth як у стратегічний напрямок.

До цифрових сервісів компанії вже входить зокрема й інформаційна медична платформа Helsi, а партнерство з Tabletki.ua розширить можливості для розвитку галузі електронної охорони здоров’я в Україні.«Tabletki.ua вже є частиною життя мільйонів українців. Працюючи разом, ми поєднаємо досвід Київстар у розвитку цифрового бізнесу з міцним фундаментом Tabletki.ua, щоб зробити цифрові медичні послуги доступнішими та зручнішими для більшої кількості українців», — прокоментував цю подію Олександр Комаров, президент Київстар.