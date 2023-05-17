Київстар презентує оновлену патріотичну лінійку LOVE UA для тарифів передоплати

17 мая 2023, 13:45

Улюблені тарифи патріотичної лінійки LOVE UA продовжують розвиватися та змінюватися відповідно до потреб абонента.

У нових тарифах LOVE UA Світло, LOVE UA Пісня, LOVE UA Сила та ВСЕ РАЗОМ Сила на абонентів чекає ще більше наповнення та можливостей.

Кожен із пакетів пропонує абонентам всі необхідні базові функції. Окрім вже звичного безліму на дзвінки в мережі Київстар, LOVE UA Світло та LOVE UA Пісня містять 150 та 250 хвилин, відповідно, для дзвінків на будь-які мобільні та фіксовані мережі в Україні, а також 15 та 25 ГБ трафіка мобільного інтернету. LOVE UA Сила пропонує своїм абонентам 300 хвилин на будь-які мережі та 50 ГБ мобільного інтернету.

Також до вартості тарифу включена послуга «Роумінг як вдома», але тепер із суттєво більшою кількістю мобільного інтернету в роумінгу. Наприклад, в тариф LOVE UA Сила входить 10 ГБ трафіка за кордоном (проти 4000 МБ, що були раніше).

Щодо тарифу ВСЕ РАЗОМ Сила, то окрім послуг мобільного зв’язку, домашнього інтернету та платформи кіно та телебачення «Київстар ТБ», користувачам тарифу стане також доступна послуга «Роумінг як вдома».

Окрім цього, всі тарифи передоплати мають «Суперсили» – додаткові послуги, котрі абонент може сам собі обрати без зайвих витрат. Це можуть бути як звичайні хвилини на інші номери, так і підписка на платформу кіно та телебачення «Київстар ТБ» або ж швидкісний провідний інтернет.

Серед «Суперсил» у тарифах LOVE UA запропоновано:

• Київстар ТБ із доступом до понад 320 телеканалів і відеобібліотеки (доступно до перегляду з будь-якого девайсу).

• Допомога Фонду «Повернись живим» – 50 грн. від кожної сплати тарифу йтиме на підтримку ЗСУ.

• Провідний інтернет від «Домашній інтернет від Київстар» або збільшення його до швидкості 1 ГБ/сек.

• SIM для планшета чи другого телефона.

• 100 хвилин на будь-які номери по Україні чи за кордон та багато інших додаткових опцій.



Окрім цього, Київстар дослухається до побажань своїх абонентів, тому впроваджує нові функції, як-то можливість зробити свій тариф більш бюджетним з Суперсилою «Економія» або зберегти невитрачені гігабайти трафіка на наступний період.



Підключити чи перейти на нові тарифи може будь-хто. Це можна зробити самостійно в застосунку «Мій Київстар», на сайті компанії, за номером 477*1 або в будь-якому магазині Київстар.