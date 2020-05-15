15 мая 2020, 10:15

Пасха и майские праздники онлайн: как праздновали украинцы

Vodafone проанализировал поведение украинцев во время больших весенних выходных.



Коронавирус и карантин существенно отразился на праздновании Пасхи и майских праздников в Украине. Украинцы намного меньше путешествовали в рамках страны, практически не выезжая за границы соседних областей.



Наиболее насыщенными стали маршруты между Харьковской, Полтавской и Сумской областями, а также между Запорожской и Днепропетровской областями.



Жители Киевской области перемещались не так активно и, вместо зеленых Карпат и теплого юга Украины, выбирали отдых на живописных просторах соседних Черниговской, Житомирской и Полтавской областей.



Те, кто остались дома, активно нагружали сеть голосовым и интернет-трафиком. Украинцы много общались и поздравляли друзей и родных с праздниками в мессенджерах, наиболее популярными среди которых стали Viber и Facebook Messenger.



Голосовой трафик на праздники в сети Vodafone увеличился в среднем на 40%. Значительного роста интернет-трафика не наблюдалось. Большую часть времени в интернете пользователи уделили просмотру фильмов и сериалов в онлайн-кинотеатрах, а также активно посещали игровые порталы и информационные ресурсы.



График активности в интернете остался таким же как и в карантинные рабочие дни – большинство людей не перешли в режим выходных, хотя время использования более характерных для “рабочего” графика приложений, таких как LinkedIn и Uber, значительно сократилось.



Динамика интернет-трафика в пределах областей свидетельствует о массовой миграции из крупных городов в пригороды. Так, в Киеве интернет-трафик уменьшился на 20%, а в Киевской области - увеличился на те же 20%. Подобная тенденция также наблюдается в Полтавской, Запорожской, Одесской и Днепропетровской областях.

