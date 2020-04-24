Пасха на карантине: как украинцы пользовались связью Киевстар во время праздника

24 апреля 2020, 13:45

В период Пасхальных выходных абоненты существенно увеличили использование голосовой связи.

По количеству и длительности звонков в этом году праздник Светлого воскресенья существенно “обошел” Рождество и Новый год, когда в сети Киевстар традиционно наблюдаются большие нагрузки на сеть.

По данным Киевстар 19 и 20 апреля 2020 абоненты сделали 315 миллионов звонков и использовали свыше 1 миллиарда минут. По интенсивности голосового трафика Пасха в этом году “обошла” другие национальные праздники, когда потребление услуг мобильной связи значительно больше, чем в обычные дни. Что интересно, 19 апреля был зафиксирован своего рода рекорд использования голосового трафика. Так, с 11 до 12 часов общая длительность звонков превысила 62 млн минут. Лидерами мобильного общения стали Черниговская, Черкасская, Житомирская, Сумская, Запорожская и Винницкая области – здесь во время Пасхальных праздников использование голосовых услуг мобильной связи увеличилось на 50%.

ак считает президент Киевстар Александр Комаров, «в этот сложный период, который переживает практически весь мир, особенно ощущается потребность в общении. Поэтому мы, как национальный телеком оператор, делаем все возможное, чтобы украинцы были на связи со своими семьями, друзьями и коллегами и могли передавать друг другу слова поддержки и надежды».

В целом компания отмечает существенный рост потребления услуг связи в марте-апреле 2020. Так, в сравнении с «докарантинным» периодом, объемы голосового трафика в сети Киевстар увеличились на 20%. Использование трафика «Домашнего Интернета» также выросло на 20%.

Напомним, что на веб-странице #Простозалишайтесявдома размещены интерактивные карты и аналитические графики, которые показывают, как в период карантина абоненты Киевстар пользуются мобильной связью и интернетом. Кроме того, можно посмотреть, как в каждой из областей Украины соблюдаются правила самоизоляции и какие города оказались наиболее сознательными в этом вопросе.

Чтобы помочь стране как можно быстрее преодолеть последствия чрезвычайной ситуации, Киевстар внедряет много социальных инициатив. Так, компания выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине. Средства предназначены для закупки аппаратов вентиляции легких, мониторов физического состояния пациентов, защитных костюмов для медиков и др. Кроме этого, еще на 30 млн грн компания предоставила нетарифицируемых услуг связи, в том числе - бонусы на мобильные счета для медиков, на услуги связи для абонентов в роуминге, нетарифицируемые звонки и интернет на горячие линии по борьбе с коронавирусом, и др.