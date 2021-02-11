Куда путешествовали абоненты Киевстар в период новогодних праздников

11 февраля 2021, 11:15

В период новогодних праздников свыше 300 000 украинцев-абонентов Киевстар путешествовали по Украине и заграницу, об этом свидетельствует аналитический отчет на основе Big Data от Киевстар.

Чтобы показать туристический потенциал регионов Украины и зарубежных направлений, Киевстар провел анализ обезличенных данных мобильности групп абонентов в период новогодних праздников - с 24 декабря 2020 года до 10 января 2021 года.



В десятку городов, куда активнее всего украинцы путешествовали в период новогодних праздников, вошли Киев, Львов, Одесса, Винница, Днепр, Ивано-Франковск, Харьков, Тернополь, Хмельницкий, Ровно. Пик туристической мобильности пришелся на 28 декабря 2020 и 3 января 2021.



Тройку самых популярных горнолыжных курортов Украины среди абонентов Киевстар возглавили Буковель, Славское, Драгобрат. Туристический пик мобильности украинцев, которые ехали на горнолыжные курорты, пришелся на 31 декабря 2020, 1 и 2 января, а также 8 и 9 января 2021.

«Big Data остается стратегическим бизнес-направлением в Киевстар. Потенциал у него огромный, ведь аналитика помогает в развитии различных smart-экосистем, в том числе городских с точки зрения туристического потенциала или улучшение инфраструктуры. И Киевстар имеет все необходимые для развития направления ресурсы: данные, техническое оснащение, команду аналитиков и дата-сайентистов, инновационные технологии и возможности», – комментирует директор по развитию новых направлений бизнеса Киевстар, Илья Польшаков.



Киевстар проанализировал динамику мобильности не только в пределах Украины, но и другие страны, которые украинцы посетили в период новогодних праздников. Больше всего украинцев уезжали в Египет, Турцию, Польшу, Молдову и Румынию. Аналитики мобильного оператора также сравнили список стран и посмотрели на туристическую динамику 2019 года. Так, в 2019 году абоненты Киевстар отдали предпочтение Польше, Египту, Молдове, Чехии и Германии. Интересно, что в 2020 году среди стран, которые посетили абоненты Киевстар в новогодние праздники, появились новые направления, такие как Мальдивы, Доминиканская Республика, Болгария, Танзания. Количество туристов, которые путешествовали за границу в 2020 года упало на 81% по сравнению с 2019 годом.