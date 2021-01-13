Что покупали украинцы к Новому году: аналитика Vodafone Retail

13 января 2021, 11:15

В предновогодний период сотрудники магазинов Vodafone принимают вдвое больше посетителей, чем обычно. Аналитики Vodafone проанализировали поведение охотников за новогодними подарками.



В рамках новогоднего предложения, всем, кто покупал акционные смартфоны в магазинах Vodafone, компания дарила полгода или целый год связи. Таким образом, посетители магазинов Vodafone получили в общей сложности 7500 лет связи в подарок.

60% покупателей проявили отличные способности к планированию и купили подарки в первые 3 недели декабря. Остальные 40% отложили предновогодний шопинг на последнюю неделю перед Новым годом. Половина из них успели купить подарки в последние три дня года.Больше всего предновогодняя лихорадка охватила посетителей магазинов Vodafone в последний день года – 31 декабря покупатели тратили в 2,5 раза больше, чем в среднем в любой другой день года.Что касается географии предновогодних расходов, то в целом в декабре больше всего денег на подарки потратили жители Харькова, Полтавы и Днепра. Меньше всего в декабрьские покупки вкладывали в Запорожье, Херсоне и Ужгороде.Смартфоны остались самым популярным подарком от Святого Николая и под новогоднюю елку. Ноутбуки и смарт-часы также вошли в топ-3 категорий в предновогодний период. Кроме того, спросом пользовались модемы и умные весы.Рейтинг популярных смартфонов в декабре выглядел следующим образом:1. Samsung Galaxy A312. Samsung Galaxy A713. Samsung Galaxy A514. Xiaomi Redmi Note 9 Pro5. Xiaomi Redmi Note 96. TECNO Spark 6 Go7. Xiaomi Redmi 98. Nokia 5.39. Nokia 3.410. Samsung Galaxy A10sНакануне Нового года изменились цветовые предпочтения покупателей. Если в течение года украинцы более склонны к покупке смартфонов темных цветов, то в праздничный период преобладают более яркие гаджеты – белые, красные и даже золотые.