Что покупали украинцы к Новому году: аналитика Vodafone Retail

В предновогодний период сотрудники магазинов Vodafone принимают вдвое больше посетителей, чем обычно. Аналитики Vodafone проанализировали поведение охотников за новогодними подарками.
В рамках новогоднего предложения, всем, кто покупал акционные смартфоны в магазинах Vodafone, компания дарила полгода или целый год связи. Таким образом, посетители магазинов Vodafone получили в общей сложности 7500 лет связи в подарок.
60% покупателей проявили отличные способности к планированию и купили подарки в первые 3 недели декабря. Остальные 40% отложили предновогодний шопинг на последнюю неделю перед Новым годом. Половина из них успели купить подарки в последние три дня года.
Больше всего предновогодняя лихорадка охватила посетителей магазинов Vodafone в последний день года – 31 декабря покупатели тратили в 2,5 раза больше, чем в среднем в любой другой день года.
Что касается географии предновогодних расходов, то в целом в декабре больше всего денег на подарки потратили жители Харькова, Полтавы и Днепра. Меньше всего в декабрьские покупки вкладывали в Запорожье, Херсоне и Ужгороде.
Смартфоны остались самым популярным подарком от Святого Николая и под новогоднюю елку. Ноутбуки и смарт-часы также вошли в топ-3 категорий в предновогодний период. Кроме того, спросом пользовались модемы и умные весы.
Рейтинг популярных смартфонов в декабре выглядел следующим образом:
1. Samsung Galaxy A31
2. Samsung Galaxy A71
3. Samsung Galaxy A51
4. Xiaomi Redmi Note 9 Pro
5. Xiaomi Redmi Note 9
6. TECNO Spark 6 Go
7. Xiaomi Redmi 9
8. Nokia 5.3
9. Nokia 3.4
10. Samsung Galaxy A10s
Накануне Нового года изменились цветовые предпочтения покупателей. Если в течение года украинцы более склонны к покупке смартфонов темных цветов, то в праздничный период преобладают более яркие гаджеты – белые, красные и даже золотые.