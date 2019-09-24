Аналитика Vodafone Retail: что покупали украинцы в первые дни осени

24 сентября 2019, 11:45

Vodafone Retail проанализировал предпочтения покупателей в первые две недели осени. На этот период back-to-school традиционно приходится всплеск покупательской активности.

В этом году самые активные продажи были зафиксированы в таких городах: Киев, Харьков, Львов, Чернигов, Одесса, Запорожье, Полтава, Днепр, Херсон, Житомир.



Больше всего пользовались спросом смартфоны нижнего ценового сегмента – до 3000 грн. А распределение по моделям смартфонов-лидеров продаж в период back-to-school выглядит следующим образом:



Nokia 3.1 Plus Dual SIM

Samsung Galaxy A30

Samsung Galaxy A10



Среди особенностей покупательского поведения в первые две недели осени стоит отметить интерес к детским смарт-часам. Помимо естественного повышения спроса на детские гаджеты для безопасности в первые дни школьных занятий, повлияли на рост покупок гаджетов акционные цены на смарт-часы Elari и предложение «Стартовый пакет Device M в подарок». Акционные цены и предложение действуют до 30 сентября включительно.



Средний чек при покупке телефонов составил 8877 грн, другие гаджеты в среднем принесли 1828 грн на одну покупку.



Помимо покупки смартфонов и гаджетов, клиенты магазинов Vodafone Retail активно пользовались услугами магазинов. Наиболее популярными стали поклейка защитного стекла, услуга перенесения контактов и страхование приобретенного гаджета на год с услугой «Смарток»



В основе отчета – данные продаж в собственной розничной сети Vodafone Retail.

