ТОП-4 способа поломать свой смартфон. Статистика Vodafone Retail

Vodafone возвращает до 70% стоимости поврежденного телефона по страховке СмартОК.
Vodafone проанализировал статистику обращений покупателей, которые застраховали свои смартфоны при покупке в магазинах Vodafone по программе СмартОК.
Наиболее частой причиной обращений в 2019-2020 годах были механические повреждения телефона. 73% всех застрахованных смартфонов, которые принесли для ремонта или получения выплат в магазины Vodafone, пережили падение с высоты, удар или оказались механически повреждены другими предметами.
12% клиентов выбрали другой популярный способ, чтобы поломать свой смартфон – утопили его. 13% застрахованных смартфонов пережили гарантийную поломку, и только 2% смартфонов стали жертвами кражи или других противоправных действий.
В магазинах Vodafone вместе с покупкой смартфона можно застраховать свой новый гаджет по программе "СмартОК". В прошлом году каждый четвертый смартфон был продан со страховкой. Программа предусматривает гарантированные выплаты в случае неприятностей со смартфоном, например, если он поломался или поврежден. Предложение охватывает большинство популярных причин выхода телефона из строя: механическое повреждение, контакт с жидкостью, гарантийные поломки. Более того, владельцы страховки также могут не волноваться о потере телефона из-за кражи.
По программе СмартОК Vodafone возвращает до 70% стоимости поврежденного телефона. Срок действия страховки можно выбирать самостоятельно: доступно 12 и 24 месаца в пакете со случаями кражи терминала или без него. По статистике больше всего обращений происходит в пятый и шестой месяц пользования телефоном, также поврежденные телефоны часто приносят на 2-4 месяц работы. Стоимость услуги зависит от цены смартфона и добавляет от 15% до 25% согласно выбранному пакету страхования.
Топ-5 моделей смартфонов, к которым чаще всего оформляют страховку при покупке:
1. Xiaomi Redmi Note 8T
2. Samsung Galaxy A10
3. Samsung Galaxy A30
4. Samsung Galaxy A51
5. Apple iPhone XS
Согласно статистике страховой компании-партнера, около 45% владельцев смартфонов случайно разбивают экран. Каждый второй владелец смартфона в мире разбивал его дисплей. В 50% случаев – это случайное выпадение из рук. 32% – выпадение из кармана, 27% – падение с колен во время вставания. Реже экран смартфона разбивается из-за того, что гаджет бросили в стену, таких случаев только 5%.
Почти 23% владельцев "умных" телефонов продолжают использовать их, несмотря на дисплей, который режет им пальцы. Около 42% пользователей заявляют, что высокая стоимость замены стекла стала главной причиной отказа в замене экрана.
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