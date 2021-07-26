База клиентов услуги Vodafone IoT Monitor растет на 17% ежемесячно

26 июля 2021, 9:45

Vodafone огласил статистику пользования услугой IoT Monitor. Услуга для пакетного управления IoT SIM-картами на базе глобальной IoT-connectivity платформы Vodafone была запущена в феврале 2020 года.



Сервис позволяет клиентам самостоятельно осуществлять управление SIM-картами:

- отслеживать пользования;

- подбирать тариф;

- устанавливать лимиты;

- устанавливать запрет на использование в сторонних устройствах.



Сейчас ежемесячный прирост пользователей услуги IoT Monitor составляет 17%. Основные сферы бизнеса, которые пользуются услугой – это финансы, автотрекинг и охранные системы. Интересно, что 65% клиентской базы составляют новые клиенты Vodafone. Кроме того, клиенты компании каждый месяц пользуются услугой в роуминге в более чем 20-странах.



Благодаря бандловой системе МБ/SMS суммируются для всех SIM-карт в одном тарифном плане. Если не превышен суммарный объем МБ/SMS, то превышение пакета отдельными SIM-картами дополнительно не тарифицируется. Также для клиентов IoT Monitor предлагаются выгодные цены на роуминг в 154 странах мира.



Пользователям IoT Monitor гарантируется безопасность передачи данных и техническая поддержка 24/7. Пользователь может самостоятельно построить бизнес логику событий и спланировать уведомления о различных событиях, например, в случае потери картой связи, приближение к лимиту трафика или блокировки карты, если ее не санкционировано извлекли из устройства.



IoT connectivity-платформа, на базе которой работает услуга IoT Monitor, разработанная в Германии и успешно работает в 42 странах мира, в том числе в Великобритании, Испании, Германии, Нидерландах. Наиболее востребована услуга среди таких предприятий, как банки, охранные службы, предприятия ЖКХ, транспортные и логистические компании, а также среди разработчиков IoT комплектующих, агропредприятий и компаний, работающих в сфере Smart City.



