Впервые в Украине Vodafone внедрит IoT в международных речных перевозках

9 ноября 2020, 17:15

4 ноября Vodafone Украина и Украинское Дунайское пароходство подписали меморандум о сотрудничестве. Основным направлениями взаимодействия станет внедрение услуг и решений Vodafone на базе сети NB-IoT в бизнес-процессы международного перевозчика.

Сотрудничество предполагает онлайн мониторинг перемещения судов, обеспечения объектов связью на территории Украины и в роуминге, отслеживание груза, состояния содержания контейнеров, логирования статусов и прочее. Также компании договорились об использовании возможностей Big Data аналитики для последующего создания систем прогнозирования эффективности и предотвращения потерь.Меморандум подписан удаленно в электронном виде с помощью Mobile ID от Vodafone, который обеспечивает электронную идентификацию личности и квалифицированный электронной подписи (КЭП). Преимуществами Mobile ID по сравнению с другими способами идентификации личности является универсальность и простота использования. Для Mobile ID используются SIM-карты нового поколения, которые выступают в качестве защищенного носителя информации.«За последний год мы сделали все необходимые шаги для запуска полноценного «интернета вещей» в Украине. Мы построили сеть NB-IoT, тестирование которой показало качественную и стабильную работу. Мы имеем собственный data-центр, который позволяет обрабатывать и хранить огромные массивы данных, сгенерированные «умными» устройствами. Украинский Vodafone был подключен к глобальной connectivity платформе Vodafone, что позволяет не только использовать или адаптировать любые глобальные решения компании, но и обеспечить непрерывную передачу и обработку данных как на территории Украины, так и во всех странах присутствия глобального оператора, – отмечает начальник департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украина Николай Тракнов.«Рассчитываем, что сотрудничество с Украинским Дунайским пароходством станет успешным примером использования цифровых технологий для роста эффективности предприятия, – заключает заместитель генерального директора Vodafone Украина Андрей Большаков.«Наша команда понимает, что диджитализация управления бизнес-процессами – это абсолютный must have любого современного предприятия. Использование технологий IoT и Big Data – это возможность найти новые ниши на рынке перевозок, создать наиболее оптимальные и эффективные модели движения флота и использования ресурсов компании. Поэтому мы рады начать сотрудничество с одним из крупнейших в мире операторов мобильной связи - Vodafone. Используя преимущества, надежность и опыт Vodafone Украина во внедрении новых продуктов, УДП сможет перейти на качественно новый европейский уровень обслуживания, – добавляет и.о. председателя Правления ЧАО «УДП» Алексей Хомяков.