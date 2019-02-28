Vodafone запускает партнерскую программу для украинских компаний в сферах IoT

28 февраля 2019, 12:15

Vodafone создал программу партнерства для украинских компаний, работающих в инновационных отраслях: IoT, Big data и Cloud.

К сотрудничеству приглашаются украинские разработчики приложений и решений, интеграторы, стартапы и разработчики оборудования.



"Мы ищем партнеров только близких по духу - амбициозных, энергичных людей, специалистов в своем деле, которые хотят участвовать в крутых инновационных проектах и настроены на долгое и взаимовыгодное сотрудничество. Вместе мы стремимся создавать передовые технологии и делать их доступными для всех украинцев", - отметил Николай Тракнов, руководитель департамента цифровых решений и платформ Vodafone Украины.



Для того, чтобы стать партнером Vodafone, нужно подать коммерческое предложение по адресу Partners_vodafone@vodafone.ua.

Предложение должно включать сопроводительное письмо, бизнес план, сравнительный анализ с конкурентами, бизнес кейс со сроками окупаемости. В презентации следует кратко изложить суть проекта, стратегию развития и предоставить коммерческое предложение. Если проект совпадет со стратегией компании и пройдет финансовый мониторинг, претенденты смогут презентовать свой проект на встрече с сотрудниками Vodafone.



Vodafone является крупнейшим поставщиком IoT-решений в мире и признанным мировым лидером в области М2М-решений по результатам глобального отчета Magic Quadrant, подготовленного компанией Gartner. Сегодня IoT-платформа Vodafone обеспечивает 77 миллионов подключений по всему миру. В общем Vodafone имеет около 80 проектов на базе IoT-решений в 27 странах мира: от США до Южной Кореи и Новой Зеландии, от Нидерландов до Южной Африки.



В декабре 2018 Vodafone подключил Украину к глобальной IoT-платформе. Теперь и украинские клиенты Vodafone могут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.



Vodafone Украина является ведущей телеком компанией в Украине, которая предоставляет цифровые услуги, мобильная связь, 4G и 3G интернет, фиксированный доступ в интернет и мобильное телевидение. Около 20 млн клиентов сегодня пользуются услугами Vodafone.



Vodafone обеспечивает покрытие 4G во всех крупных городах, всех областных центрах и прилегающих к ним населенных пунктах. В целом сегодня около 20 млн украинцев имеют доступ к 4G услугам. 83% украинцев могут воспользоваться 3G связью компании. С момента начала строительства сетей скоростного мобильного интернета (3G и 4G) общий размер наших инвестиций составил 20 млрд грн. Это рекордные инвестиции для Украины. Они позволили не только обеспечить технологическое лидерство Vodafone и гарантировать нашим клиентам стабильную работу мобильной связи и data услуг, но и создали платформу для запуска новых технологических услуг на базе 4G: IoT, технологии и решения для SmartCity, Big data аналитика, облачные сервисы, Mobile ID, финтех сервисы.



Так, в прошлом году Vodafone первым в Украине запустил сервис квалифицированной электронной подписи на базе технологии Mobile ID. Vodafone Украина и Харьковский городской совет запустили общенациональный проект Vodafone Smart City. Проект предусматривает внедрение "умных" технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно внедренных в европейских городах, в системе муниципального управления и социальных сферах общественной жизни. Харьковские решения будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона.

