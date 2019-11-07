Vodafone подготовил сеть для Интернета вещей к коммерческому запуску в Украине

7 ноября 2019, 12:45

Vodafone объявляет о полной технической готовности собственной NB-IoT сети в Украине. В преддверии коммерческого запуска компания проводит пользовательское тестирование.

Успешные тесты на реальных фрагментах сети Vodafone уже состоялись в Харькове, Одессе, Киеве, Житомире, Кропивницком, Кривом Роге, Херсоне и Днепре. Испытания прошли специальные модули для smart metering с автоматизированной передачей показаний, которые предоставили клиенты – компании из сферы ЖКХ.Vodafone приглашает к тестированию пользовательского оборудования компании из других отраслей – аграриев, логистические компании, предприятия, предоставляющие услуги безопасности, обслуживающие парковки, системы управления освещением и любые другие компании, работающие с датчиками, приборами для снятия показаний, трекерами. Совместно с партнерами компания формирует предложения для клиентов к коммерческой эксплуатации сети.Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом оборудование может получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRa. Технология NB-IоT также позволяет оптимизировать энергопотребление, увеличивая срок жизни батарей девайсов до 10 лет. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети, при необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование.IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 миллионам украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 года и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.Напомним, что Vodafone Украина подключен к глобальной IoT-платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.