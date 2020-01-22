Vodafone запустил NB-IoT сеть в коммерческую эксплуатацию

22 января 2020, 11:15

Vodafone запустил в коммерческую эксплуатацию сеть для интернета вещей.

Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRaWAN.

Устройства, подключенные к NB-IoT сети, смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. Особенностью стандарта является высокая проникающая способность сигнала, что дает возможность получения доступа к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах или шахтах лифтов.Еще одной отличительной особенностью NB-IoT сети Vodafone стала поддержка режимов сохранения энергии в Power Saving Mode, DRX, eDRX. Такие режимы обеспечивают минимально возможное потребление энергии и, соответственно, максимальный срок работы устройств – до 10 лет, что критически важно для устройств, которые работают от батарейки.Для клиентов, которые подключатся к сети в первые четыре месяца ее работы, действует акционное предложение – стоимость годового тарифа при подключении с 20.01 до 20.05, составит 20 грн. Пакет включает дата трафик, необходимый для передачи информации с устройства.Для тех, кто подключится к сети после 20.05, годовая стоимость для подключения устройства к NB-IoT сети Vodafone составит 200 грн. Ознакомиться с условиями и подать заявку на подключение можно на сайте.IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально развернула сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна около 20 миллионам украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 года и успешно запущена Vodafone Group в нескольких странах.