Vodafone успешно протестировал собственную сеть NB-IoT в Киеве

Vodafone Украина сообщает об успешном завершении очередного этапа развития интернета вещей (IoT) в Украине – успешном тестировании собственной сети NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) в Киеве.
Тестирование было проведено на фрагментах сети Vodafone в Киеве с использованием клиентского оборудования, предоставленного для тестов компанией «Киевводоканал». Это специальные модули для Smart metering с автоматизированной передачей показаний, обладающие ультранизким энергопотреблением, как в режиме ожидания, так и в режиме обмена данными. При подключении таких устройств к NB-IoT сети удается достичь экономного использования ресурсов и увеличить срок службы батарей до 10 лет.
NB-IoT устройства смогут общаться между собой на выделенной частоте 1800 МГц. При этом устройства смогут получить стабильный доступ к сети даже в труднодоступных местах, например, в подвалах и шахтах лифтов. Развертывание технологии NB-IоT выполняется на базе сети LTE, что для пользователей и партнеров означает высокий стандарт безопасности – шифрование и аутентификацию на базе sim-карты, недоступные в таких технологиях как, например, LoRa. При этом, емкость сети значительно выше, чем в голосовой сети - к одной базовой станции можно подключить до тысячи устройств. При необходимости есть возможность легко выполнить масштабирование. Vodafone Украина активно продолжает тестирование сети NB-IoT по всей Украине с клиентами и партнерами для их полной готовности к коммерческому запуску сети NB-IoT.
IoT – одно из приоритетных направлений для Vodafone, развитие которого в Украине стало возможным с запуском 4G в июле 2018 года. Для запуска IoT решений Vodafone специально разворачивает сеть NB-IoT на базе собственной 4G сети, которая сегодня доступна более 60% украинцев. Данная технология сертифицирована и стандартизирована GSMA в июле 2016 года и успешно запущена Vodafone Group.
Vodafone Украина подключен к глобальной IoT-платформе Vodafone, мирового лидера в области IoT-решений. Таким образом, украинские клиенты Vodafone смогут получить доступ к лучшей мировой платформе, чтобы системно и централизованно управлять IoT-решениями в своих компаниях.
В августе 2018 года Vodafone объявил о старте национального проекта Vodafone Smart City. Проект предполагает внедрение «умных» технологий от Vodafone, разработанных в глобальных R&D-центрах оператора и успешно применяющихся в европейских городах, в систему муниципального управления и социальные сферы общественной жизни. Решения будут реализованы на базе европейской IoT-платформы Vodafone по примеру Лондона, Амстердама, Мюнхена и Лиссабона.
Последние новости
- Бизнес | Вчера, 13:17
Радиоуправляемый трансформер TerraSect Force
- Железо | Вчера, 12:15
MSI представляет видеокарты серии RADEON RX 5700
- Связь | Вчера, 11:45
За один месяц 4,5 млн абонентов Киевстар воспользовались летним 4G безлимом
- Связь | Вчера, 11:15
Vodafone успешно протестировал собственную сеть NB-IoT в Киеве
- Связь | Вчера, 10:45
Киевстар и мессенджер Rakuten Viber запустили совместный сервис
- Бизнес | Вчера, 10:15
Uber запускает два специальных маршрута Shuttle во время фестиваля Atlas Weekend
- Железо | Позавчера, 11:45
Аксессуары для любых задач: новинки от Lenovo
- Гаджеты | Позавчера, 11:15
Verbatim выпускает жесткий диск Fingerprint Secure с 256-битным шифрованием
- Гаджеты | Позавчера, 10:45
Fujitsu STYLISTIC Q509 - прочный планшет на Windows
Последние материалы
- Обзоры | Вчера, 0:27
WD Blue SN500 NVMe SSD: твой SSD по-новому!
- Обзоры | 7 июля, 12:46
Totolink N100RE: "сеть за копейки"!
- Обзоры | 6 июля, 19:47
СТАРТ PPB BLACKBIRD P06P-B 6000 мАч: твой повербанк с изюминкой!
- Аналитика | 29 июня, 22:05
Дайджест №270: ASUS на Computex 2019
- Обзоры | 28 июня, 11:49
SanDisk 128 GB SDXC UHS-I U3 Extreme PRO (SDSDXPK-128G-GN4IN): карта для 4К
- Интервью | 25 июня, 12:06
"После каждого кризиса мы выростали вдвое" – 25-летняя история ROMSAT
- Обзоры | 24 июня, 19:13
A4Tech B720 Bloody Black: "тяжеловес для поединка"!
- Аналитика | 21 июня, 18:18
Топ способов защититься от DDOS-атак
- Обзоры | 19 июня, 16:10
Logitech G305 Lightspeed Black: настоящий игрок провода не любит!
Популярные новости
- Гаджеты | Позавчера, 11:15
Verbatim выпускает жесткий диск Fingerprint Secure с 256-битным шифрованием 5.00
- Гаджеты | Позавчера, 10:45
Fujitsu STYLISTIC Q509 - прочный планшет на Windows 5.00
- Гаджеты | 5 июля, 9:45
Мультиварка: что нужно знать при покупке чудо-кастрюли 5.00
- Бизнес | Вчера, 13:17
Радиоуправляемый трансформер TerraSect Force 0.00
- Железо | Вчера, 12:15
MSI представляет видеокарты серии RADEON RX 5700 0.00
- Связь | Вчера, 11:45
За один месяц 4,5 млн абонентов Киевстар воспользовались летним 4G безлимом 0.00
- Связь | Вчера, 11:15
Vodafone успешно протестировал собственную сеть NB-IoT в Киеве 0.00
- Связь | Вчера, 10:45
Киевстар и мессенджер Rakuten Viber запустили совместный сервис 0.00
- Бизнес | Вчера, 10:15
Uber запускает два специальных маршрута Shuttle во время фестиваля Atlas Weekend 0.00