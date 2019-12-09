Vodafone предлагает год связи в подарок за покупку смартфона

9 декабря 2019, 13:45

Vodafone Retail объявил о старте новогодней акции – В декабре и январе в магазинах Vodafone можно будет купить смартфоны Samsung по суперцене и получить в подарок пакет услуг связи Vodafone на год.

Как воспользоваться акциейКупить один из акционных смартфонов – Samsung Galaxy A30s или Samsung Galaxy A50 в сети магазинов Vodafone или на vodafone.ua/shop;Установить SIM-карту Vodafone в акционный смартфон, пополнить счет на 5 грн и позвонить по номеру 111;Отправить SMS с текстом «2020» на короткий номер 2251 для регистрации участия в акции и активации пакета «SuperNet Pro-1».Услуга «ГОД без абонплат» подключится в течение 48-х часов. Проверить статус и период действия услуги можно с помощью комбинации *365*1#.Vodafone Retail – один из крупнейших ритейлеров в стране, торговая сеть компании сегодня насчитывает порядка 240 собственных магазинов. Магазины Vodafone предлагают только сертифицированные товары: смартфоны, различные гаджеты, носимую электронику, роутеры, аксессуары. В магазинах также можно подключить любые услуги Vodafone и получить квалифицированную консультацию от экспертов компании.