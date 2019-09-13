Samsung объявляет о старте продаж Galaxy A30s в Украине

13 сентября 2019, 11:45

Samsung представляет смартфон Galaxy A30s, который сочетает в себе улучшенные технические характеристики и оригинальный дизайн с футуристическим голографическим эффектом на задней панели.

Усовершенствованная камера, сканер отпечатков пальцев на экране, аккумулятор емкостью 4000 мАч и возможность быстрой зарядки обеспечивают высокую производительность новинки.В Украине модель в продаже с 12 сентября и представлена в зеленом, белом и черном цветах. Пользователям будет предложено две версии памяти, на 32Гб и 64Гб по рекомендованной цене 6699 грн и 7499 грн соответственно.Модель Galaxy A30s теперь имеет камеру с тремя основными модулями: 25MP, сверхширокоугольным на 8MP и камеру глубины на 5MP. Благодаря поддержке функции Live Focus в последней можно добавлять к фотографиям эффект боке для создания портретов профессионального качества. Интеллектуальные инструменты, в том числе функции "Редактор дефектов» и «Оптимизация сцен», позволяют получить более качественные изображения на смартфоне. Кроме того, Galaxy A30s оснащен встроенным в экран сканером отпечатков пальцев для удобства пользователей.