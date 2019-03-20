Samsung представляет новую линейку смартфонов Galaxy A

20 марта 2019, 10:15

Samsung Electronics представила смартфоны Galaxy A50, A30 и A20, воплощающие самые актуальные инновации по доступной цене.

Galaxy A50 предлагает усовершенствованные решения в самых важных для потребителя аспектах – в частности, новинка получила экран с эффектом полного погружения, более высокую производительность и камеру, позволяющую создавать максимально реалистичные снимки. При разработке Galaxy A50 Samsung опиралась на сценарии взаимодействия пользователей друг с другом. Сегодня смартфон нужен для того, чтобы делиться контентом, фотографировать, записывать видео, общаться и «жить» в режиме реального времени.

«Наша цель – предоставлять наилучшие впечатления от использования мобильных продуктов всем пользователям, и подтверждение этому – смартфоны обновленной линейки Galaxy A, – отметил глава Samsung Mobile в России Дмитрий Гостев. – Мы расширили модельный ряд Galaxy A, добавив в него более доступные устройства, ранее предлагаемые в серии Galaxy J. Таким образом, сейчас Galaxy A представляет лучшие характеристики смартфонов в каждом ценовом сегменте».



С Galaxy A50 можно испытать возможности всей экосистемы Galaxy и ключевых сервисов, включая Samsung Health, Samsung Pay, Bixby и многие другие.



Galaxy A50 позволяет всегда оставаться на связи c миром благодаря современным и мощным технологиям: передовой камере, мощному аккумулятору с быстрой зарядкой и дисплею Infinity-U.



Тройная основная камера была разработана для создания отличных снимков в различных условиях. Функция «умное включение» (‘intelligent switch’) определяет, когда следует использовать специальный режим Wide Shot, при котором съемка ведется на ультра-широкоугольный объектив. 25-мегапиксельная камера снимает насыщенные изображения даже при ярком солнечном свете. В сумерках инновационная линза позволяет делать четкие снимки, поглощая больше света и сокращая визуальный шум. В сочетании с камерой глубины поддерживается функция «Живой фокус», позволяя выбирать, на чем именно акцентировать внимание. Камера на базе искусственного интеллекта помогает фотографировать с функцией «Оптимизация сцен», способной распознавать и оптимизировать 20 сцен, а благодаря определению мелких недочетов на снимках с инструментом Flaw Detection каждый портрет получается безупречным. Платформа Bixby Vision использует камеру и искусственный интеллект для помощи при онлайн-шопинге, переводе текстов и поиске нужной информации. Автопортреты также усовершенствованы: фронтальная камера с селфи-фокусом легко размывает фон на снимках для стильного эффекта.



Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев позволяет комфортно разблокировать смартфон, не меняя положения руки. A50 получил эргономичный тонкий дизайн и плавно изогнутую форму корпуса. Устройство доступно в трех новых расцветках для выражения индивидуальности пользователей: черный, белый и синий.