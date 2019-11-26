Samsung Galaxy A50: как защитить его от негативных внешних воздействий

26 ноября 2019, 11:31

Samsung Galaxy A50 — качественная и функциональная модель среднего ценового диапазона, заметная новинка на рынке смартфонов.

Samsung Galaxy A50 — качественная и функциональная модель среднего ценового диапазона, заметная новинка на рынке смартфонов.Чем же особенен данный девайс?

Важный момент!

Прежде чем приобрести Galaxy A50, следует побеспокоиться о целостности устройства. Знайте, что защита от пыли и воды в данном гаджете не предусмотрена. Без чехла и специальной пленки не обойтись.

Хорошие чехлы для данной модели можно заказать по адресу: https://webaks.com.ua/category/samsung-a505f-galaxy-a50/. Здесь также представлен большой выбор защитных пленок, накладок, стекол. Вы непременно подберете для гаджета оптимальный вариант. Защиту следует использовать по ряду причин.

Царапины — наиболее частое повреждение, возникают от соприкосновения с другими предметами. Не фатальное повреждение, но внешний вид портит. Чехлы и плёнки уберегут даже от значительных царапин.

Трещины — наиболее опасный дефект. Может оказаться влияние на функционал гаджета. Есть чехлы, которые уберегают от существенных ударов.

Каков экран?

«Галакси Джей 6» получил Super AMOLED, прикрытый 2.5D-стеклом. Диагональ экрана составляет 6.4 дюйма. Разрешение экрана — 1080 x 2340. Плотность точек — 403 ppi.

В экране предусмотрена рамка. Сверху и снизу толщина рамки один сантиметр, сбоку — 3,5 миллиметра. Тесты мультитач поддерживают сразу до пяти касаний. При бережном обращении царапины не появятся, но лучше сразу наклеить защитную пленку.

Как обстоят дела с камерой?

Разрешение фронтальной камеры «Галакси Джей 6» составляет 25 Мп. Диафрагма объектива — f/2.0. Предусмотрена светодиодная вспышка, которую можно настроить. Благодаря этому можно создавать селфи при любом освещении.

Разрешение главной камеры составляет 25 Мп. Диафрагма объектива — f/1,7. Настройки выставлять несложно. Предусмотрен HDR-режим. Фотографии получаются детализированными, но цвета передаются неестественно.

Автономная работа

Объём аккумуляторной батареи девайса составляет 4000 мА·ч. На день интенсивного использования хватит. В случае беспрерывного просмотра видео по домашнему Wi-Fi гаджет работает в течение 13 часов. 7 часов удастся играть в 3D-игры. Быстрая зарядка отсутствует. Полная зарядка происходит за 1 ч. 50 мин.

«Самсунг Галакси A50» можно приобрести за 7600 грн. За такую цену это вполне достойный вариант.