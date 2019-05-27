Samsung A50: обзор для поклонников Galaxy

Единственное ощутимое внешнее различие – размещение дактилоскопического сканера на передней панели, а не на задней крышке, плюс также Galaxy А50
получила на один объектив больше (теперь их три).
Телефон "Самсунг A50": комплектация
Производитель позаботился о заказчиках, вложив в коробку, кроме самого устройства, гарнитуру, зарядный элемент, “скрепку”, прозрачный силиконовый чехол
Gradation Cover. Такие чехлы в верхней части полностью прозрачны, а к нижней "наполняются” определенным оттенком.
"Самсунг A50": внешность устройства
Выпустив несколько моделей за год, компания Samsung порадовала поклонников гаджетами, которые отличаются преимущественно функционально. Внешние различия минимальны: задние крышки темных вариаций выполнены с градиентной окраской.
Производитель предлагает три основных цвета: синий, белый и черный. Темные модели переливаются всеми цветами радуги на основном тоне. Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Толщина корпуса – всего 7,7 миллиметра. В верхней части дисплея находится "вырез”, заметный визуально. На функционал это не влияет.
Samsung Galaxy A50: характеристики экрана
Плотность пикселей 402 ppi.
Разрешение составляет 2340 на 1080. Отличный показатель для гаджета, представленного в среднем ценовом диапазоне. Обеспечивается четкая
картинка и корректная передача даже едва заметных цветовых оттенков.
Устройство обладает SuperAMOLED-матрицей. Для пользователя есть возможность выбрать стандартный и адаптивный режимы. Дисплей проявляет лучшие свойства при любом освещении: под воздействием солнечных лучей и в кромешной темноте.
Черный цвет глубокий, насыщенный.
Защита информации от взлома
Производитель позаботился о нескольких вариантах разблокировки.Наименее безопасный из них – сканирование лица. Осуществляется через фронтальную камеру.
Дактилоскопия. Оставить отпечаток пальца теперь можно на передней панели, а не на задней. В темноте этот элемент дисплея подсвечивается, что делает
телефон максимально удобным на практике.
Ввод пароля – стандартный вариант, особенно актуальный на улице в плохую погоду.
Производительность смартфона А50
Новая версия порадует поклонников повышенной производительностью. Купить телефон в интернет-магазине "Цитрус" можно, заказав одну из вариаций: с памятью 4/64 Гб (оперативная и память устройства), а также 6/128 Гб. При необходимости объем памяти может быть увеличен с помощью специального слота. Неизменным остается возможность пользоваться двумя нано SIM-картами.
Емкость батареи составляет 4000 mAh, но автономной работы хватает, в среднем, на 10 часов. Устройство работает на основе Android 9.0. Оболочка создана специально для гаджетов с большими дисплеями, поэтому пользоваться А50 особенно приятно и удобно.
Порадует покупателей и цена на функциональный, производительный "Самсунг A50".