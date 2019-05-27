Samsung A50: обзор для поклонников Galaxy

27 мая 2019, 12:16

Единственное ощутимое внешнее различие – размещение дактилоскопического сканера на передней панели, а не на задней крышке, плюс также Galaxy А50

получила на один объектив больше (теперь их три).



Телефон "Самсунг A50": комплектация



Производитель позаботился о заказчиках, вложив в коробку, кроме самого устройства, гарнитуру, зарядный элемент, “скрепку”, прозрачный силиконовый чехол

Gradation Cover. Такие чехлы в верхней части полностью прозрачны, а к нижней "наполняются” определенным оттенком.

Выпустив несколько моделей за год, компания Samsung порадовала поклонников гаджетами, которые отличаются преимущественно функционально. Внешние различия минимальны: задние крышки темных вариаций выполнены с градиентной окраской.Производитель предлагает три основных цвета: синий, белый и черный. Темные модели переливаются всеми цветами радуги на основном тоне. Диагональ дисплея составляет 6,4 дюйма. Толщина корпуса – всего 7,7 миллиметра. В верхней части дисплея находится "вырез”, заметный визуально. На функционал это не влияет.Плотность пикселей 402 ppi.Разрешение составляет 2340 на 1080. Отличный показатель для гаджета, представленного в среднем ценовом диапазоне. Обеспечивается четкаякартинка и корректная передача даже едва заметных цветовых оттенков.Устройство обладает SuperAMOLED-матрицей. Для пользователя есть возможность выбрать стандартный и адаптивный режимы. Дисплей проявляет лучшие свойства при любом освещении: под воздействием солнечных лучей и в кромешной темноте.Черный цвет глубокий, насыщенный.Производитель позаботился о нескольких вариантах разблокировки.Наименее безопасный из них – сканирование лица. Осуществляется через фронтальную камеру.Дактилоскопия. Оставить отпечаток пальца теперь можно на передней панели, а не на задней. В темноте этот элемент дисплея подсвечивается, что делаеттелефон максимально удобным на практике.Ввод пароля – стандартный вариант, особенно актуальный на улице в плохую погоду.Новая версия порадует поклонников повышенной производительностью. Купить телефон в интернет-магазине "Цитрус" можно, заказав одну из вариаций: с памятью 4/64 Гб (оперативная и память устройства), а также 6/128 Гб. При необходимости объем памяти может быть увеличен с помощью специального слота. Неизменным остается возможность пользоваться двумя нано SIM-картами.Емкость батареи составляет 4000 mAh, но автономной работы хватает, в среднем, на 10 часов. Устройство работает на основе Android 9.0. Оболочка создана специально для гаджетов с большими дисплеями, поэтому пользоваться А50 особенно приятно и удобно.Порадует покупателей и цена на функциональный, производительный "Самсунг A50".