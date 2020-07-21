Samsung Galaxy Note 20 Plus: ключевые характеристики и дата релиза

21 июля 2020, 13:15

Одно из самых ожидаемых событий для поклонников бренда Самсунг этим летом – презентация Galaxy Unpacked 2020.

Проходить она будет в формате онлайн 5 августа. На мероприятии компания представит новое поколение линейки смартфонов Ноут. Стоит ли покупать Galaxy Note 20 Plus – попробуем разобраться с помощью уже имеющейся в сети информации о модели.

Производительность новинки

На производительность и скорость работы телефона влияют характеристики процессора и объем памяти. Самсунг Нот 20 Плюс выйдет в комплектации с Snapdragon 865 Plus для Китая и США и с Exynos 992 для остальной части мира. Второй вариант немного уступает по мощности, однако, по слухам, он станет более энергоэффективным.

Предположительно нас ожидает и несколько комплектаций памяти. Объем ОЗУ будет равен в пределах 12-16 Гб, а встроенного хранилища – от 128 до 512 Гб.

Дизайн Samsung Galaxy Note 20 Plus

Судя по рендерам, гаджет очень напоминает S20. У него такой же корпус со слегка закругленными краями, Infinity-O дисплей и ультратонкие рамки. Отличие – в Самсунг Галакси Ноут 20 Плюс снизу находится разъем для S Pen. На задней крышке в прямоугольном блоке разместилась многокомпонентная камера. Габариты корпуса – 165×77,2×7,6 мм. Для изготовления корпуса использовалось сверхпрочное стекло, а рамки выполнены из металла.

Размер экрана составляет 6,9 дюйма по диагонали. Дисплей модели плоский.

Экран Samsung Galaxy Note 20 Plus

Дисплей смартфона выполнен по технологии LTPO OLED, которая позволяет добиться сниженного энергопотребления. Разрешение экрана – QHD+, частота обновления – 120 Гц. Такие характеристики обеспечивают яркую, детализированную и плавную картинку. Частота обновления может изменяться, на что влияет свойства отображаемого изображения.

Камеры Самсунг Нот 20 Плюс

Тыловая камера представлена системой из четырех объективов: 108-мегапиксельного основного, ультрашикоугольного, перископного телефотосенсора и модуля ToF. В этом девайсе компания не используется 100-кратный зум, как в предыдущих версиях. На замену ему пришло 50-кратного масштабирование.

Аккумулятор Самсунг Галакси Ноут 20 Плюс

Емкость батареи в устройстве составляет 5000 мАч. Двое суток без подзарядки в активном режиме гаджет вряд ли продержится. Однако телефон получил поддержку опции беспроводной зарядки мощностью 45 Вт.

Дополнительные особенности

Samsung Galaxy Note 20 Plus оснастили обновленным ультразвуковым сканером отпечатков пальцев – Qualcomm 3D Sonic Max второго поколения. Его преимущество заключается в значительной площади охвата – превышает предыдущую версию в 17 раз. Это позволило не только сократить время разблокировки экрана, но и обеспечить распознавание сразу двух пальцев.

Стилус в Galaxy Note 20 Plus также получил некоторые доработки. Его можно использовать как указатель. С помощью S Pen проводить презентации станет гораздо удобнее. Опция настраивается пользователем всего за несколько секунд.

Точную цену Samsung Galaxy Note 20 Plus назвать сложно. Оценки аналитиков сходятся на цифре 1400 долларов. Так ли это на самом деле – узнаем уже в августе.