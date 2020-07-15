Samsung Galaxy Note 20: каким будет смартфон

На мировой рынок готовится к выходу серия смартфонов Samsung Galaxy Note 20.
Южнокорейский производитель ожидает, что гаджеты будут востребованы и побьют имеющиеся рекорды продаж телефонов. Чтобы новая линейка не конкурировала с семейством Galaxy S, бренд выпускает их через полгода. Устройства Ноут оснащены мощной аппаратной начинкой. Важное отличие – крупный экран, на котором удобно смотреть фильмы, и наличие стилуса. Порадует пользователей и емкий аккумулятор, отвечающий за автономность гаджета.
Внешний вид Samsung Galaxy Note 20
Презентация Galaxy Note 20 должна состояться 5 августа. Но это не помешало известным блогерам и экспертам уже разузнать технические параметры, которые привлекут внимание пользователей.
Дизайн мобильного прибора, в сравнении с предыдущими устройствами бренда, практически не изменится. Компания Самсунг придерживается единой стилистики гаджетов:
- современный корпус в форме квадрата;
- идеально плоский дисплей;
- островной вырез по центру экрана;
- основная камера из четырех мощных объективов, расположенная в квадратной выступающей части задней панели.
Если внешний вид вас не впечатлит, равнодушным точно не оставят дисплей и внутренняя начинка мобильного телефона Samsung Galaxy Note 20.
Что известно о дисплеях и камерах Galaxy Note 20
Самсунг Ноте 20 получит яркий и контрастный Super AMOLED-дисплей. Фишка – в преображении даже тусклых и скучных картинок. На экране гаджета они приобретут небывалую яркость, четкость и глубину оттенков. Дисплей будет поддерживать частоту обновления 120 Гц. Диагональ экрана составит 6,7 дюймов. В дисплее разместится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который позволит практически моментально разблокировать устройство.
Разрешение основного объектива – 144 Мп, широкоугольного – 48 Мп, а телефотосенсора с трехкратным оптическим зумом – 64 Мп. Также систему камер дополнит датчик ToF.
Аппаратная начинка Самсунг Ноте 20
Модель будет работать на базе процессора Exynos 992. Речь идет о европейских поставках. В США и Азии планируется продажа мобильных аппаратов с чипсетом Snapdragon 865.
Объем оперативной памяти составит 12-16 Гб, в соответствии с выбранной пользователем версией. Емкость встроенного накопителя – до 512 Гб.
Ожидается, что стилус будет отслеживать степень нажатия. В S Pen встроят целый список полезных функций, необходимых для коррекции интерфейса гаджета. Также в Галакси Ноут 20 владелец сможет обозначить самый удобный вариант хвата стилуса.
За автономность девайса будет отвечать аккумулятор емкостью 4500 мАч. Модель получит обновленную версию фирменной оболочки One UI 2.5.
Мнение о Галакси Ноут 20
Изучив характеристики новинки, можно сказать, что Samsung Galaxy Note 20 будет крутым и технологически мощным устройством для общения, развлечений, одинаково удобный в использовании для деловых и молодых людей.
Однако не все смогут позволить себе приобрести девайс. Ведь цена Samsung Galaxy Note 20, по предварительным прогнозам, на старте составит 1399 долларов.