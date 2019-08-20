Samsung Galaxy Note 10 – смартфон нового поколения

20 августа 2019, 14:16

Samsung Galaxy Note 10 – многофункциональный флагман с емкой батареей и качественной камерой. Управлять устройством помогает фирменное электронное перо. Гаджет может использоваться в качестве игровой консоли, девайса для бизнеса и развлечений. Благодаря компактным размерам, работать с ним удобно одной рукой.

Основные характеристики Samsung Note 10

За высокую производительность телефона отвечает 7-нм процессор Exynos 9825 на 8 ядер. Он отлично справляется с многозадачностью и ресурсоемкими играми. В конструкции системы охлаждения входит испарительная камера, улучшенный искусственный интеллект и нейропроцессор. Это обеспечивает плавную гаджету работу без зависаний и разрывов графики при усиленной нагрузке.

ОЗУ в смартфоне составляет 8 Гб, встроенная – 256 Гб. Слот для MicroSD отсутствует, но имеющейся памяти должно хватить для хранения фото, видео, музыки, фильмов и прочих файлов.

Емкость аккумулятора – 3500 мАч. В комплекте с телефоном поставляется быстрая зарядка мощностью 25 Вт. С ее помощью подзарядить гаджет для использования в течение целого дня можно за полчаса. Технология AI-оптимизации позволяет Самсунг Ноте 10 дольше работать в автономном режиме. Система анализирует обычные действия пользователя и оптимизирует расход энергии. Благодаря наличию Powershare, смартфон может заряжать носимые устройства бренда.

Диагональ экрана – 6,3-дюйма. Разрешение – 280x1080 точек с плотностью пикселя – 401 на дюйм. Dynamic AMOLED матрица и режим HDR10+ отвечают за реалистичную цветопередачу и детализацию изображений. Все оттенки на дисплее выглядят насыщенно и сочно, отличаются высокой контрастностью. Плюс ко всему, разработчикам удалось уменьшить яркость голубого свечения, обеспечивая незначительную нагрузку на глаза.

Благодаря тонкому 7,9 мм корпусу, небольшому весу (168 грамм) и слегка закругленным краям, Галакси Ноут 10 смотрится компактно. Задняя и передняя панели покрыты защитным стеклом Gorilla Glass 6, которая отличается стойкостью к царапинам и другим повреждениям.

Безрамочный дисплей занимает 90,5% лицевой поверхности конструкции. В центре верхней части корпуса находится фронтальная камера. Благодаря такому расположению, селфи получаются более качественными. Спереди также установлен ультразвуковой сканер отпечатка пальцев, предназначенный обеспечить высокий уровень защиты пользовательских данных. Три основные камеры разместились не горизонтально по центру задней крышки, как в предыдущих моделях компании, а вертикально – ближе к левому боку.

В конструкции корпуса Самсунг Ноут 10 нет стандартного разъема 3,5 мм для наушников. Подключить их можно с помощью USB порта Type-C. Для вызова голосового помощника отдельная кнопка также отсутствует. Ее функцию взяла на себя клавиша включения/выключения.

Селфикамера обладает разрешением 10 Мп. С ее помощью можно сделать четкие фотографии в любое время суток независимо от освещения.

Тыловая камера оснащена тремя объективами: широкоугольным на 12 МП; ультраширокоугольным на 16 Мп; 12 Мп телеобъективом с двукратным зумом.

Видео записывается в формате 4К UHD. За плавность изображения отвечает электрическая суперстабилизация. Также пользователю доступен зум-микрофон, предназначенный для того, чтобы обеспечить видео необходимый звук.

S Pen в Samsung Note 10 необходим не только для ввода заметок. Электронное перо получило возможность управлять смартфоном жестами. Чтобы переключить режим в камере, отрегулировать громкость или просмотреть снимки в галерее, достаточно взмаха стилусом. Настроить, какие жесты отвечают за те или иные действия можно в специальном приложении. Телефон также наделен технологией быстрой конвертации написанного на экране текста в печатный формат. Делать быстрые заметки можно, не включая приложения и даже не разблокируя гаджет.

Также S Pen используется для редактирования видео и добавления в них иллюстрации и субтитров.

Самсунг Галакси Ноут 10 можно подключать непосредственно к ПК без применения док-станций. Опция DeX помогает транслировать на монитор компьютера все действия, которые выполняются на телефоне. Пользователь может передавать с одного девайса на другой любые данные, а также синхронизировать фотографии, уведомления и сообщения.

Модель имеет встроенные стереодинамики и фирменный звук Dolby Atmos, благодаря которым обеспечивается чистое, объемное и насыщенное звучание.