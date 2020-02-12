Samsung Galaxy Note 10 Lite: облегченный флагман

12 февраля 2020, 9:45

Продажи Samsung Note 10 Lite только начались, а гаджет уже успел покорить большую часть фанатов бренда.

Его с улыбкой называют «монстр Франкенштейна», ведь он сочетает продвинутые флагманские технологии с упрощенными характеристиками.

Если серия смартфонов Galaxy Note вам знакома в принципе, трудно не согласиться, что линейка хороша во всем. Недостатком можно назвать разве что цену. В лайт-версии эта проблема решена. Цена гаджета в Украине – от 16000 грн. Для сравнения, стоимость обычных версий Note 10 – от 28000 грн.

Стилус Galaxy Note 10 Lite: какие возможности дает S-Pen

Главное отличие линейки Note от других серий – наличие стилуса, его можно смело называть фирменным козырем. С помощью электронного пера можно работать с графикой, создавать быстрые заметки и просто управлять смартфоном. S-Pen в облегченной версии не поддерживает управление жестами, то есть для внесения информации прямой контакт с экраном обязателен.

Стилус оснащен усовершенствованной батареей, для заряда которой понадобится меньше 60 секунд. Перо «прячется» в специальный отсек в нижнем левом углу смартфона. Чтобы достать его, нужно нажать на слегка торчащий кончик до щелчка. Стилус распознает больше 4000 уровней нажатия, благодаря чему отлично подходит для создания иллюстраций. С помощью S-Pen можно удаленно управлять камерой, мгновенно переводить отдельные слова, делать скриншоты и разблокировать экран.

Большие возможности экрана Samsung Galaxy Note 10 Lite

Диагональ дисплея – целых 6,7 дюймов. Экран крупный и хорошо читабельный. Для защиты от повреждений используется стекло Gorilla Glass 5. В качестве матрицы выбрана давно знакомая пользователям Super AMOLED технология. Есть олеофобное покрытие, благодаря которому снижается маркость экрана, а следы пальцев легко стираются.

Экран плоский, без изогнутых граней, как в предыдущих версиях Note 10. Отсутствие граней делает экран чуть меньше визуально, но дает существенное преимущество – никаких случайных касаний, да и защитное стекло найти проще.

Разрешение экрана составило 1080х2400 пикселей. Присутствует функция Always-On Display. На заблокированном дисплее можно увидеть дату, время и входящие уведомления. Яркость экрана автоматически подстраивается под окружающее освещение.

Старый, но проверенный процессор

Доступная цена Samsung Note 10 Lite объясняется установкой процессора прошлого поколения – Exynos 9810. Расстраиваться не стоит – чипсет, разработанный компанией, по-прежнему называют одним из самых мощных на рынке.

Шустрый и производительный чип без проблем или задержек запускает игры, такие как World of Tanks или The Elder Scrolls: Blades. Платформа состоит из 8 ядер и графической подсистемы, технологический процесс – 10 нм. Посоперничать с моделью смогут разве что флагманы 2019 года, работающие с чипами вроде Snapdragon 855 или Apple A13 Bionic.

Девайс выпущен в одной версии по объему памяти – это 6 Гб. Емкость флеш-памяти – 128 Гб. Несмотря на то, что на рынке появляется все больше устройств на 8, 12 и даже 16 Гб оперативной памяти, отметки достаточно для быстродействия гаджета.

Совсем не «лайт» автономность

Время работы девайса сильно зависит от типа нагрузки, но емкая батарея – один из веских поводов купить Galaxy Note 10 Lite в Фокстроте. Емкость аккумулятора – 4500 мАч. Замеры автономности показали, что 1,5 суток работы без подзарядки при умеренной нагрузке – не проблема для смартфона.

Например, часовая баталия в игре The Elder Scrolls: Blades при яркости экрана в 50%, забрала только 18% от заряда аккумулятора.

Устройство не поддерживает функцию беспроводной зарядки, что немного огорчила фанатов Note-серии. Зато доступна быстрая зарядка с мощностью в 15 Вт. Чтобы насытить аккумулятор на 100%, понадобится 95 минут.

Профессиональные фотовозможности

Самсунг Галакси Ноут 10 Лайт оснащен тремя объективами и LED-вспышкой. У всех объективов одинаковая разрешающая способность – 12 Мп.

Характеристики модулей такие:

основной сенсор с диафрагмой f/1.7, углом обзора 77° и автоматической оптической стабилизацией;

широкоугольный модуль с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 123°;

телескопический объектив, использующийся для создания портретных снимков.

Разрешающая способность фронтальной камеры – 32 Мп. Снимки на фронталку получаются не хуже, чем на основную камеру. Маленький нюанс – отсутствие автофокусировки.

Видеозапись осуществляется в UHD разрешении, а именно в 4К-качестве. Оптическая стабилизация делает видео плавным, даже если пользователь двигается во время съемки. Можно включить дополнительный программный стабилизатор, но тогда частота смены кадров будет снижена до 30 за секунду. Резкость и детализация высокие, особенно в условиях хорошего природного освещения.