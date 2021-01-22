Samsung всё-таки прекратит выпускать смартфоны под брендом Galaxy Note

22 января 2021, 10:15

В последнее время в интернете часто появляются инфоповоды о шатком будущем семейства смартфонов Samsung Galaxy Note.

Сегодня портал PhoneArena со ссылкой на посты нескольких авторитетных инсайдеров рассказал, почему компания перестанет выпускать свои «самые» флагманские смартфоны серии Galaxy Note.