Samsung всё-таки прекратит выпускать смартфоны под брендом Galaxy Note

В последнее время в интернете часто появляются инфоповоды о шатком будущем семейства смартфонов Samsung Galaxy Note.
Сегодня портал PhoneArena со ссылкой на посты нескольких авторитетных инсайдеров рассказал, почему компания перестанет выпускать свои «самые» флагманские смартфоны серии Galaxy Note.
Galaxy Note всегда выходили после Galaxy S и представляли собой «допиленные» версии этих аппаратов, как правило, в более строгом дизайне и поддержкой электронного пера S Pen. За перо Galaxy Note любили миллионы пользователей, которые принципиально игнорировали обновления в семействе Galaxy S. Конечно же, это било по карману Samsung, поэтому в Galaxy S21 Ultra корейцы добавили возможность работы с S Pen и к тому же заявили, что собираются расширить список устройств поддерживающих навороченный стилус. К таким устройств, скорее всего, примкнут смартфоны семейства Z Flip и Z Fold.
На фоне этого авторитетный инсайдер с ником Ice Unviverse опубликовал в твиттере запись с заголовком «Galaxy Note» и картинкой с надписью «The End», что является намёком на конец семейства мобильных телефонов.
Чуть позже другой авторитетный инсайдер, Янг Росс (Young Ross), тоже подтвердил эту информацию добавив, что Samsung, скорее всего, выпустит вместо Galaxy Note 21 ещё одно финальное издание для фанатов марки — Note 20 FE (Fan Edition).
Информация о том, что Note 20 FE находится в разработке, была замечена в примечаниях на бразильском сайте Samsung, а также в исходном коде некоторых других страниц официального сайта. Правда, про Note 20 FE известно лишь то, что он будет иметь дисплей с диагональю 6,5 дюйма. Дата выхода смартфона неизвестна.
В середине декабря Samsung заявляла, что новые устройства серии Galaxy Note продолжат выходить и в 2021 году. Однако компания не конкретизировала, что под этим имеется в виду. Возможно, речь шла как раз о Note 20 FE, а не о Note 21.
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