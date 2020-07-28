Цена смартфонов Samsung Galaxy Note 20 составит от 999 евро

28 июля 2020, 9:15

Ресурс MySmartPrice опубликовал информацию о ценах флагманских смартфонов Galaxy Note 20 и полностью беспроводных наушников Galaxy Buds Live, которые компания Samsung вместе с другими новинками анонсирует 5 августа на виртуальном мероприятии Galaxy Unpacked 2020.

В новое семейство смартфонов с поддержкой пера S Pen войдут модели Galaxy Note 20 и Galaxy Note 20 Ultra. Их подробные технические характеристики уже известны.

Итак, MySmartPrice сообщает о подготовке следующих версий аппаратов:



Samsung Galaxy Note 20 4G с 256 Гбайт флеш-памяти — 999 евро;

Samsung Galaxy Note 20 5G с 256 Гбайт флеш-памяти — 1099 евро;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G с 256 Гбайт флеш-памяти — 1349 евро;

Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G с 512 Гбайт флеш-памяти — 1449 евро.



Модели с индексом 5G смогут функционировать в мобильных сетях пятого поколения. Младшие версии будут довольствоваться поддержкой 4G/LTE.



Что касается наушников-вкладышей Galaxy Buds Live в форме бобов, то их можно будет приобрести за 189 евро. Новинка получит функцию активного шумоподавления с возможностью настройки уровней чувствительности. Время автономной работы составит до 11 часов.