Samsung представила флагманские беспроводные наушники Galaxy Buds Pro

15 января 2021, 13:45

Новинки позиционируются как решение с лучшим звуком на все случаи жизни, и нацелено это решение на конкуренцию с Apple AirPods Pro.



Компания заявляет, что, благодаря использованию более компактного чипа (SiP, система в упаковке) ей удалось вместить в наушники два динамика — 6,5-мм высокочастотный и 11-мм низкочастотный, благодаря чему Galaxy Buds Pro могут похвастаться высочайшим качеством звука. Также являясь гарнитурой Galaxy Buds Pro обладают тремя качественными микрофонами, а также специальным обработчиком голоса, который отделяет его от внешних шумов, что должно обеспечить высокое качество звуков при разговорах.

Наушники поддерживают функцию активного шумоподавления с настраиваемой интенсивностью удаления шума и режимом прозрачности. Производитель заявляет, что при необходимости Galaxy Buds Pro способны отделить до 99 % посторонних шумов. В отличие от предыдущих Galaxy Buds Live, новые внутриканальные Galaxy Buds Pro выполнены в более традиционном дизайне. Тем не менее, по словам Samsung, их корпус разработан с учётом анатомических особенностей ушей разных людей. Благодаря этому наушники подходят даже для интенсивных спортивных тренировок. Этому способствует и защита от влаги по стандарту IPX7. Благодаря этим особенностям устройство способно на равных конкурировать с Apple AirPods Pro.



При этом, одним из важных преимуществ Galaxy Buds Pro станет их более низкая стоимость по сравнению с устройством Apple. Наушники обойдутся покупателям в $199. Samsung заявила, что устройство выйдет на рынок 15 июня.